39 Tage nach dem Osterfest ist in Deutschland jährlich der Vatertag gleichzeitig mit Christi Himmelfahrt. Ursprünglich wurde der Vatertag von einer Frau erfunden. Doch wie kam es dazu und wofür steht dieser Tag heute eigentlich noch?

Das Wichtigste in Kürze zum Thema Vatertag Christi Himmelfahrt steht vor der Tür und damit auch wieder der alljährliche Vatertag - das Pendant zum Muttertag.

Erfunden wurde der moderne Vatertag von einer Frau: Sonora Louise Smart Dodd aus Washington.

Ihr Vater hatte nach dem Tod seiner Ehefrau sechs Kinder allein groß gezogen . Sie ließ sich vom gerade erst eingeführten Muttertag inspirieren.

Am Vatertag unternehmen viele Männer und auch Frauen gerne einen großen Gruppenausflug mit Bollerwagen und dem einen oder anderen Bier.

Wann ist Vatertag?

In Deutschland findet der Vatertag, auch Herrentag genannt, immer am selben Tag wie Christi Himmelfahrt statt. Nach dem Ostersonntag sind das immer 39 Tage. Der Vatertag fällt somit immer auf einen Donnerstag - da Christi Himmelfahrt ein offizieller Feiertag ist, haben die meisten sogar frei.

Ursprung des Vatertags

🙏 Ursprünge des Vatertags stecken in der Bibel. In der christlichen Himmelfahrtsgeschichte kehrt Jesus nämlich zu seinem Vater zurück. Somit wurde die Rückkehr zum Vater gefeiert.

🗽 Der moderne Brauch hat mit der Bibel allerdings nicht mehr so viel zu tun. Wie auch der Muttertag hat der Vatertag seine Wurzeln in den USA. Sonora Smart Dott rief den Tag zu Ehren ihres Vaters ins Leben. Dieser zog nach dem Tod seiner Frau alleine sechs Kinder groß. Um ihm dafür zu danken, organisierte Sonora 1910 eine Bewegung zu Ehren der Väter. Im selben Jahr wurde er am 19. Juni in Washington gefeiert. Schnell verbreitete sich der Ehrentag in Amerika.

🍺 In Deutschland sind die Ursprünge etwas anders als in Amerika. Um 1900 begannen überwiegend alleinstehende Männer aus der Berliner Umgebung, sich zu Christi Himmelfahrt zu treffen um gemeinsam Alkohol zu trinken und etwas zu unternehmen. Dies bildete den Grundstein des Vatertags in Deutschland. Christi Himmelfahrt wurde in der DDR 1967 abgeschafft.

Vatertag und Christi Himmelfahrt: Wieso ist das am gleichen Tag?

An Christi Himmelfahrt stieg Jesus zu seinem Vater in den Himmel auf und der eigentliche Vatertag fand seinen Ursprung. Dadurch findet der Vatertag in Deutschland auch an Christi Himmelfahrt statt.

Vatertag in Deutschland: Bräuche

Eine beliebte Tradition an diesem Tag in Deutschland ist es, dass Männer in Gruppen Ausflüge oder Wanderungen unternehmen. Oft wird ein Bollerwagen mitgeführt, der mit Bier und Essen gefüllt ist. Dieser Brauch wird oft als Herrentag bezeichnet. Es ist auch üblich, dass die Männer an diesem Tag kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten von ihren Kindern oder Partner:innen erhalten.

Bildergalerie: So wird der Vatertag weltweit gefeiert

