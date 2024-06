Wer kann in den USA Präsident werden?

Wählbar ist jede:r gebürtige US-Bürger:in, der oder die mindestens 35 Jahre alt ist und 14 Jahre am Stück seinen Wohnsitz in den USA hatte. Die Verfassung von 1787 sieht vor, dass nur diejenigen Personen zum Präsidenten wählbar sind, die "Natural born citizens" der Vereinigten Staaten sind. Was genau das bedeutet, ist bis heute umstritten.