Mondfinsternis 2024: Heute kannst du die nächste am Himmel sehen

Die nächste partielle Mondfinsternis in Deutschland findet in der Nacht zum 18. September statt. Wir klären wie eine Mondfinsternis überhaupt entsteht und warum der Mond manchmal rot, zum sogenannten Blutmond, wird.

Das Wichtigste über Mondfinsternisse Auf der Erde ist eine Mondfinsternis zu sehen, wenn Sonne , Erde und Mond in einer Linie stehen und die Erde einen Schatten auf den Mond wirft.

Die nächste Mondfinsternis kannst du am 18. September 2024 beobachten. Es handelt sich dabei um eine partielle Mondfinsternis , wobei nur ein kleines Stück des Mondes verdunkelt wird.

Im Gegensatz zur Sonnenfinsternis lässt sich eine Mondfinsternis gefahrlos mit den bloßen Augen beobachten - solange der Himmel wolkenlos ist.

Außerdem dauert eine Mondfinsternis nicht bloß ein paar Minuten, sondern mehrere Stunden und ist auf der gesamten Nachtseite der Erde zu sehen. Ursache: Der Erdschatten ist viel größer als die Mondscheibe.

Termine: Wann ist die nächste Mondfinsternis?

In diesem Jahrhundert kommt es zu insgesamt 228 Mondfinsternissen. 85 davon sind totale Mondfinsternisse, 57 partiell und bei 86 liegt der Mond im Halbschatten. Die vorerst letzte totale Mondfinsternis über Deutschland war im Mai 2022 zu sehen. Die nächste kannst du in Westeuropa am 14. März 2025 sehen. Über Deutschland ist es das nächste Mal am 7. September 2025 soweit. Bis dahin können wir uns aber schon am 18. September 2024 auf eine partielle Mondfinsternis freuen.

Liste der kommenden Mondfinsternisse in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

18. September 2024 : Partielle Mondfinsternis

14. März 2025 : Total Mondfinsternis

7. September 2025 : Totale Mondfinsternis

28. August 2026: Partielle Mondfinsternis

Diese Arten von Mondfinsternissen gibt es

🔴 Eine totale Mondfinsternis ereignet sich, wenn der Mond in den Kernschatten der Erde gerät. Dann leuchtet er nur schwach rötlich (siehe Blutmond).

🌓 Eine partielle Mondfinsternis siehst du, wenn der Mond teils im Kernschatten, teils im Halbschatten gerät.

🌑 Eine andere Spezialform ist die Halbschatten-Finsternis. Dann ist der Mond zum Teil oder ganz im Halbschatten der Erde und leuchtet nur leicht schwächer.

Der Mond glimmt nur im Kernschatten der Erde leicht rötlich. Im Halbschatten ist er lediglich ein wenig dunkler. © Illustration von S.Wetzel (CC BY-SA 4.0)/ ESA - Valmir Martins de Morais / ESA/CESAR; M. Pérez Ayúcar; M. Castillo; M. Breitfellner NASA

Im Video: So entsteht eine Mondfinsternis

Blutmond: Warum der Mond bei einer Finsternis rot leuchtet

Selbst bei einer totalen Mondfinsternis ist der Mond noch als schwach leuchtende rote Scheibe zu sehen. Zwar deckt die Erde den Mond vollständig ab. Doch das Sonnenlicht, das an der Erde vorbei durch ihre Erdatmosphäre strahlt, wird in alle Richtungen gestreut. Ein kleiner Teil davon erreicht auch den Mond, sodass er noch schwach leuchtet.

Das weiße Sonnenlicht ist jedoch eine Mischung aus vielen Wellenlängen - es enthält unter anderem rote, grüne und blaue Anteile. Die kurzwelligen, blauen und grünen Anteile werden in der Erdatmosphäre deutlich mehr gestreut als die langwelligen roten. Am Ende erreicht den Mond nur noch weitgehend rotes Licht - der Blutmond.

Grafik: So entsteht ein Blutmond Bei einer Mondfinsternis wird der Mond vom Kernschatten der Erde von den Sonnenstrahlen abgedeckt. © Galileo

Blutmond: So fotografierst du ihn am besten

🌑 Bei einer Mondfinsternis leuchtet der Mond bis zu eine Million Mal schwächer als der gewöhnliche Vollmond - wobei das unter anderem von der Verschmutzung der Atmosphäre abhängt. Deswegen lässt sich eine Finsternis nur mit ein paar Tricks fotografieren.

☝️ Wähle deine Aufnahmezeit so, dass der Mond möglichst hoch über dem Horizont steht. Dann nimmt das Licht einen kürzeren Weg durch die Atmosphäre. So wird es durch die Luftschichten weniger abgeschwächt und gestört.

⏳ Verwende nach Möglichkeit ein Stativ, damit sich die Kamera nicht bewegt. Denn du musst den nur schwach leuchtenden Blutmond möglichst lange belichten, um ihn überhaupt abzubilden.

🐄 Benutzt du eine Spiegelreflexkamera, solltest du die Blende möglichst weit öffnen (kleine Blendenzahl), damit den Sensor ausreichend viel Licht erreicht. Damit dich keine künstlichen Lichtquellen stören, nimmst du deine Bilder am besten außerhalb der Stadt auf.

Blutmond: Er ist zu sehen, wenn Sonnenlicht von der Erdatmosphäre gestreut und zum Mond umgelenkt wird. © NASA

Unterschied von Vollmond und Mondfinsternis

Während einer Mondfinsternis läuft der Mond hinter der Erde auf der sonnenabgewandten Seite durch ihren Schatten. Das geht aber nur, wenn Sonne, Erde und Mond dabei eine Line bilden. Sie müssen sich also in einer Ebene befinden.

Zwar rotiert der Mond alle 28 Tage einmal um die Erde. Da seine Umlaufbahn aber geneigt ist, gerät er zumeist nicht in den Erdschatten, sondern bewegt sich leicht unterhalb dieser Ebene - wir sehen einen gewöhnlichen Vollmond.

Bei einer Mondfinsternis bilden Sonne, Erde und Mond eine Linie (Bild 1). © NASA

Pro Umlauf schneidet der Mond jedoch zweimal die Ebene mit Sonne und Erde. Wenn er dabei zufälligerweise genau hinter der Erde steht, kommt es zu einer Mondfinsternis. Das passiert vor allem in den Tagen um die Tag-Nach-Gleiche. Daher gibt es alle sechs Monate einen Zeitraum von 34 Tagen, in dem es zu Mondfinsternissen kommt.

Die häufigsten Fragen zur Mondfinsternis