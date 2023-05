"Ja, ich bin zu 100 Prozent weiblich von innen und außen." Als Junge auf die Welt gekommen, aber immer als Frau gefühlt. Pari ist das erste Transgender-Model bei Germany's next Topmodel, die eine Runde weiter ist. Aber auch zu Recht! Sie ist groß, schön und hat eine Topfigur!

"Ich bin in einem Körper geboren, der mir nicht gefällt." Pari wuchs in Amsterdam auf, lebt aber seit 2 Jahren in Berlin. Mit 19 Jahren hatte sie ihre erste große Op: "Jetzt bin ich die Frau, die ich jetzt bin!" Ihr Freund, mit dem sie schon seit 3 Jahren zusammen ist, begleitet sie zum Casting und unterstützt Pari in jeder Lebenslage. Auch die Schwiegereltern sind als Unterstützung mit dabei. Wenn Pari nicht weiter kommen sollte, hofft sie, dass ihr Germany's next Topmodel viele Türen zur Modelwelt öffnen wird.

+++ Update 23.03.2023 +++ Auch bei GNTM 2023 ist mit Mirella ein Transgender-Model vertreten.

