Das sind die Top 10 aus Staffel 10

Ajsa, Anuthida, Chiara, Darya, Jüli, Katharina, Laura, Lisa, Sara und Vanessa haben es geschafft! Für sie geht es nun in die nächste Runde und damit immer weiter in Richtung Finale.

10 verschiedene Mädchen, viele verschiedene Stärken und Schwächen. Wir haben den Weg der Top 10 nochmal genauer unter die Lupe genommen:

Die Schüchternen

"Ich will jedem zeigen, wer ich bin und was ich kann." Das ist das Ziel der hübschen Jüli. Die 17-Jährige bekommt immer wieder Komplimente für ihre Schönheit. Doch schön sein allein, reicht nicht aus. Als Topmodel muss man Präsenz zeigen und Selbstbewusst auftreten, diese Eigenschaften will Heidi noch aus Jüli herausholen. Kandidatin Ajsa wirkte anfangs eher zurückhaltend, doch Heidi lobt sie diese Woche für ihren tollen Fortschritt. Vor allem bei Shootings kommt ihr außergewöhnlicher Look gut an, aber auch auf dem Catwalk kann die 17-Jährige immer wieder punkten. Ihren ersten Job ergatterte sie in Dubai. Dort durfte sie für das Label Amato shooten. Anu hat ihr Zimmer zum Laufsteg gemacht! Sie übt eifrig das Laufen auf High Heels und das mit Erfolg! In Neuseeland räumt sie zuletzt richtig ab! Dort wird sie gleich für zwei Jobs gebucht. Nach einem Shooting für das Remix Magazine, durfte sie für Heidi Klums neue Unterwäsche-Kollektion laufen. Respekt!

Die Lauten

Die 17-jährige Österreicherin Kiki hätte nie gedacht so weit zu kommen. Der süße Lockenkopf legte beim Umstyling wohl eine der größten Verwandlungen hin und ist seitdem nicht mehr zu stoppen. Vor allem beim Unterwassershooting kann sie punkten und begeisterte Heidi und Fotograf Kristian Schuller. Für einen Job hat es bislang aber noch nicht gereicht. Ganz im Gegensatz zu Darya, die gar nicht mehr weiß wohin mit all den Jobs. Erst durfte sie zusammen mit Jüli auf Hawaii für das Surfers Magazine shooten, danach schnappt sie sich beide Jobs in Neuseeland! Doch Daryas Stern glänzte nicht immer so hell: Vor allem ihre ständigen Auseinandersetzungen mit Erica machten ihr mächtig zu schaffen. Beim Unterwassershooting war sie eine der Schlechtesten.

Laura sagt, was sie denkt und kann Enttäuschung und Freude nur schwer verbergen. Eines ihrer besten Shootings ist das Footballshooting: "Das ist genau mein Ding!". Hinter der Kamera ist jedoch von Ruhe keine Spur. Ein heftiger Streit mit Varisa zieht Laura so runter, dass sie sogar überlegt auszusteigen! Doch Laura ist eine Kämpferin und wirft nicht so einfach das Handtuch. Vanessa war die erste Kandidatin, die in dieser Staffel eine Wildcard von Heidi bekommen hat. Und von da an ging es immer weiter bergauf. Bei der Foto-Challenge ist sie mit eine der Besten und sichert sich damit das Ticket für die nächste Runde. In Neuseeland wittert sie ihre Chance auf einen Job, doch verliert ihre Modelmappe. Wohl einer der schlimmsten Momente in ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel. Aber Vanessa ist stolz: "Jetzt hier unter den Top 10 zu sein, ist natürlich ein Traum!"

Die Unscheinbaren

Katharina ist der Sportfreak unter den Mädels. Doch auch modeltechnisch hat sie ganz schön was zu bieten. Mit ihrem lässigen Walk begeistert sie die Jury immer wieder aufs Neue. Kein Wunder, dass sie in Neuseeland den Job für Heidi Klums Intimates ergattert. Auch bei Fotoshootings beweist sie immer mehr, dass sie das Zeug zum echten Model hat. Auch Lisa ist eine Kämpferin. Sie gibt bei jedem Shooting immer 150%. Vor allem beim Sedcard- und beim Heli-Shoot kann sie überzeugen. Durch ihre selbstkritische Art macht sie sich jedoch immer viel zu viele Gedanken, womit sie sich selber im Weg steht. Meerjungfrau war ihr Berufswunsch als kleines Kind. Bei Germany's next Topmodel wird Sara dieser Wunsch erfüllt: Beim Unterwassershooting macht sie eine super Figur und erntet viele Komplimente von der Jury. Obwohl sie noch so jung ist, steht sie den anderen in nichts nach.

Fragt man die Mädchen, ob sie jemals damit gerechnet hätten so weit zu kommen, antworten die meisten mit einem klaren "Nein". "Ich dachte nicht mal, dass ich das Casting überstehe!", gibt Sara zu. Das nächste Ziel? Natürlich das Finale!

+++ Update vom 13. Juni 2023 +++

