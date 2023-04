Das sind die TOP 28!

Die Jury hat entschieden: 28 Mädchen haben ein Ticket für das Abenteuer Germany's next Topmodel erhalten. Welche Mädels das sind und mehr Infos über sie findet ihr hier!

Die ersten Hürden haben sie überstanden: das offene Casting, den "Express Yourself"-Walk auf dem Gepäckband und die erste große Fashion Show in Abendkleidern.

28 Kandidatinnen sind dem Traum vom Topmodel ein Stück näher gekommen. So auch Greta und Leticia. Sowohl Thomas Hayo als auch Michael Michalsky wollten sie in ihrem Team - Greta hat sich für Team Thomas entschieden und Leticia für Team Michael. Die beiden Mädchen teilen nicht nur die Begeisterung der Juroren sondern haben auch eine Wild-Card erhalten. Heidi Klum war so begeistert von ihnen, dass sie sicher in der nächsten Runde dabei sind und schon vor dem finalen Walk ihr Ticket für die aufregende Reise bekommen haben!



Auch Céline hat vorab ein Ticket von Heidi ergattert - sie war ihr schon auf Instagram aufgefallen. Seit ihrer Kindheit wünscht sich Céline, bei Germany's next Topmodel teilzunehmen. In diesem Jahr hat sie es geschafft. Mit ihren Sommersprossen und den strahlenden Augen begeistert sie nicht nur Teamchef Thomas Hayo sondern auch Heidi Klum!

Natürlich haben am Schluss noch mehr Kandidatinnen überzeugen können und ihr Ticket von Heidi erhalten.



Unter ihnen ist auch Giuliana. Der 20-jährigen ist es wichtig, dass ihre Familie stolz auf sie ist. Mit dem Einzug unter die besten 28 hat sie das mit Sicherheit geschafft. Sie wird die Topmodel-Reise im Team Michael antreten und Heidi glaubt, dass sie für die anderen Mädchen eine große Konkurrenz werden kann.

Auch Elisa darf mit auf das GNTM-Kreuzfahrtschiff. Die 16-Jährige ist das jüngste Mädchen dieser Staffel. Elisa ist sehr selbstbewusst und alles andere als schüchtern. Für sie ist das Modeln der absolute Traumberuf. Beim "Express Yourself" Walk versichert sie Heidi, dass sie trotz ihres Alters nicht weniger drauf hat als die anderen Mädchen und die Jury es nicht bereuen wird, sie mitgenommen zu haben.



In diesem Jahr konkurrieren die Mädchen nicht nur um den Titel "Germany's next Topmodel" sondern haben auch die Möglichkeit, im "Influencer Ranking" auf ProSieben.de ganz nach vorne zu kommen. Wer hier gerade auf Platz 1 liegt und wie ihr eure Favoritin unter anderem per Facebook oder Instagram unterstützen könnt, erfahrt ihr hier.

Kandidatin Neele könnte man durchaus schon als kleine Influencerin bezeichnen. Auf ihrem eigenen YouTube Channel vlogt die 20-Jährige über Sport, Ernährung und ihren Alltag. Gemeinsam mit ihrem Freund filmt sie sich auf Reisen und Festivals oder beim Sport und versucht ihren Followern so viel wie möglich von ihrem Leben zu zeigen!

Nächste Woche geht die große Reise los und die Mädchen begeben sich auf große Fahrt. Ab jetzt heißt es natürlich: Team Schwarz vs. Team Weiß. Es wird sich zeigen, wer von den beiden Juroren die besseren Kandidatinnen ausgewählt hat. In der Team-Übersicht könnt ihr Euch die beiden Teams von Thomas und Michael noch einmal ansehen!

