Kein Fernseher zu Hand oder schon belegt und ihr wollt trotzdem das große Finale von "Germany's next Topmodel" ansehen? Den kostenlosen Livestream gibt es auf ProSieben.de oder mobil in der ProSieben App

Anzeige

Immer donnerstags um 20:15 Uhr könnt ihr bei uns in den Livestream von "Germany's next Topmodel" auf gntm.de/livestream oder mobil in der ProSieben App starten. Neben dem Livestream der aktuellen Folge findet ihr im News-Feed brandneue und exklusive Clips zur Sendung und erfahrt alles, was vor und hinter den Kulissen von "Germany's next Topmodel" passiert.

Ihr schafft es mal nicht rechtzeitig zur Sendung? Kein Problem, denn bei uns findet ihr jederzeit alle ganzen Folgen von "Germany's next Topmodel" kostenlos und in voller Länge - und das direkt nach der TV-Ausstrahlung.

Ihr möchtet gern nachlesen, was in der jeweiligen Folge passiert? Mit unserem Liveticker kein Problem!

+++ Update vom 19. Mai 2023 +++

Darum ist diese Kandidatin in Woche 14 von GNTM 2023 raus. Kandidatin Somajia hat Corona. Sie fehlt beim Entscheidungs-Walk. Mirella macht nach ihrem Aus eine Kampfansage. Mirella sorgt sich um ihr Fotoshooting: "Sehe aus wie der letzte Depp". An Coco verzweifelt Designerin Esther Perbandt in Woche 14. Alle Jobs auf einen Blick: Diese Kandidatin schnappt sich ihren dritten Job in Folge 14. Selma ist völlig verwirrt! Doppel-Patzer beim Entscheidungs-Walk. Und: Wer ist raus bei GNTM 2023?