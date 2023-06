Die ersten zehn Models aus der neuen Staffel jetzt online

Am 6. Februar geht Germany's next Topmodel wieder in eine neue Runde! Wir haben aber jetzt schon zehn Models für euch im exklusiven First Look online. Hier seht ihr, was ihr vor dem offiziellen Start auf keinen Fall verpassen dürft...

+++ Update vom 13. Juni 2023 +++

Die neue Staffel von Germany's next Topmodel steht ganz unter dem Motto Show Yourself! Das merkt man nicht nur an den außergewöhnlichen Trailern sondern auch an unserer neuen Online-Kampagne. Jedes Mädchen hat Fragen gestellt bekommen und sollte hierauf offen und ehrlich antworten - aber nur mit einer Pose.

Die komplette Kampagne findet ihr seit dem 07. Januar hier bei unseren First-Looks. Noch mehr Bilder aus dem tollen Shooting findet ihr außerdem in unserer Gallery.

Außerdem haben wir die Models wieder ganz privat in ihrem Zuhause besucht! Macht euch einen persönlichen Eindruck von ihnen:





Simona, die "vor nichts Angst hat",

Jolina, die von "allen Seiten unterstützt wird",

Anna, die jung und trotzdem erfahren ist,

Sainabou, die sich selbst als verrückt bezeichnet,

Lisa, die aufgedreht, abwechslungsreich und einzigartig ist,

Franzi, die "lange Haxn" super findet,

Nancy, die Multitalent und Mutter ist,

Jill, die mit ihrer speziellen Art heraussticht,

Nathalie, die "immer die Hauptrolle bekommt",

Jana, die lacht: "Alle anderen können einpacken!"



Notiert euch den Termin schon einmal im Kalender: Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum kommt zurück am 6. Februar auf ProSieben!