GNTM 2020: Mareike hat 24.000 Euro für Tattoos ausgegeben

Mareikes Körper ist über und über mit Tattoos bedeckt. Aber sie investierte das viele Geld nicht, um aufzufallen. Bei GNTM 2020 möchte sie ihre Botschaft teilen. Hier findest du immer alle News zu Mareike.

+++ Update vom 13. Juni 2023 +++

+++ Update 11.03.2020 +++

Wie sieht Mareike ohne ihre Tattoos aus? Dieses Geheimnis wird in Folge 6 von GNTM 2020 gelüftet. Für das Beauty-Shooting beauftragt Modelchefin Heidi Klum ein Make-up-Artist-Team damit, Mareikes Tätowierungen mit Schminke abzudecken.

So viel sei verraten: Es wird sehr viel Make-up benötigt, um die gestochenen Kunstwerke auf dem Körper des Nachwuchs-Models optisch verschwinden zu lassen.

Mareike ohne Tattoos? Ein sehr ungewohnter und überraschender Anblick! Steht es ihr besser oder schlechter? Wie die Berlinerin und die anderen GNTM-Kandidatinnen darüber denken, erfährst du in unserer News.

+++ Update 20.02.2020 +++

Einladung zum Casting: The Blonds sind von Mareike und Sarah P. begeistert

In der 4. Folge von GNTM 2020 geht es heiß her: Heidi Klums Models müssen nicht nur ihre Körperbeherrschung bei dem Action-Stunt-Shooting mit Max Montgomery beweisen, sie laufen beim Elimination-Walk auch noch über den Catwalk, während Motorcross-Fahrer über ihre Köpfe hinwegspringen.

The Blonds sind Gast-Juroren in Folge 4

Als wäre das nicht aufregend genug, werden die GNTM-2020-Anwärterinnen auch noch extravagante Outfits vom Designer-Paar "The Blonds" tragen. Und die werden als Gast-Juroren ein ganz besonderes Augenmerk auf die Präsentation ihrer It-Pieces haben.

GNTM 2020 – The Blonds: Ich würde mich freuen euch beim Casting zu sehen

Nach den ersten paar Walks wissen die Models, "The Blonds" sind sehr anspruchsvoll. Umso überraschender ist das Lob, dass Phillip Blond Mareike und Sarah P. ausspricht: "I finde ihr zwei seid der absolute Hammer und ich würde mich definitiv freuen euch beide bei einem Casting in New York zu sehen, solltet ihr in der Gegend sein."

Auch Heidi ist absolut hin und weg: "Ich muss sagen, dass ist ein riesengroßes Kompliment. Das habe ich heute zum ersten Mal gehört."

Nach so viel Lob, ist den beiden Mädchen ihr Weiterkommen so gut wie gesichert, oder?

+++ Update 14.02.2020 +++

Mareike hat keine Angst vor dem Nackt-Shooting

In Folge 3 von GNTM 2020 steht das Nackt-Shooting mit Pferden bevor. Während viele Kandidatinnen sehr nervös sind, geht Mareike sorgenfrei ans Set. Sie ist mit sich im Reinen und sagt: "Ich liebe meinen Körper so wie er ist. Ich kann ihn gerne zeigen." Sie fügt hinzu: "Ich meine, ich habe auch viel Geld dafür ausgegeben." Unzählige Tattoos zieren ihren Body.

Heidi Klum ist von Mareikes Leistung beim Nackt-Shooting absolut begeistert. Während die Berlinerin unbekleidet mit einem weißen Pferd für Fotografin Vicky Lawton posiert, schwärmt die Modelchefin über die 24-Jährige: "Das ist wirklich ein wahres Kunstwerk."

Heidi möchte GNTM-Kandidatin Mareike einmal ohne Tattoos sehen

Dennoch würde Heidi für das nächste Shooting gern eine neue Seite von Mareike sehen: "Das mit den Tattoos ist natürlich Geschmackssache. Das ist sehr extrem. Ich würde sie gerne beim nächsten Shooting mal komplett abschminken lassen, damit sie nicht immer nur das Mädchen mit den Tattoos ist."

Wie Mareike wohl ohne ihre Tätowierungen aussieht?

Mareike ist 24 Jahre alt und wohnt in Berlin. Die Kandidatin von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" 2020 beschreibt sich selbst als laut, extrovertiert und "immer voll verrückt". Ihr Charakter spiegelt sich scheinbar auch in ihrem Aussehen wider, denn ihre Haut ist fast lückenlos mit Tattoos verziert.

Für das Geld für ihre Tattoos hat sie viel gearbeitet

Ihre Tattoos sind jedoch nicht dazu da, um aufzufallen, wie Mareike im Interview erklärt. Denn das würde sie mit ihrem quirligen Charakter ohnehin schon tun. Ihr gefällt die Kunstform, sie findet sie schön und folgt dabei einem Konzept: Auf ihrer rechten Körperhälfte sind Waldmotive und -tiere zu sehen, auf der linken Hälfte Wasserlebewesen und alte Seemanns-Tattoos.

Beinahe Mareikes gesamter Körper ist bedeckt, nur ihre Brüste und ihr rechter Fuß sind noch untätowiert, wie sie lachend erzählt. Das Geld für die zahlreichen Bilder hat sie sich über die Jahre erarbeitet. Sie jobbte in einem Café, in einem Skate-Shop, modelte und verdiente Geld mit dem Upcycling von Vintage-Kleidungsstücken.

Mareike ist mit einer Botschaft bei GNTM

Bei "Germany's next Topmodel" 2020 macht die Berlinerin mit, um etwas zu beweisen: "Du kannst so aussehen, wie du möchtest. Du kannst so verrückt sein, wie du möchtest. Und du kannst trotzdem schön sein!", sagt sie mit Überzeugung.

Wie sich Mareike bei GNTM 2020 schlagen wird, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

