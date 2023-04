GNTM 2023 - Quiz-Überblick: Bringe die Gewinnerinnen in die richtige Reihenfolge

Das Wichtigste in Kür Die Suche nach Germany's Next Topmodel ist wieder gestartet. Alle wichtigen Infos zur 18. Staffel findest du hier.

Erlebe den spannenden Alltag der Models und sieh dir an, was sie auf TikTok so treiben. Eine Übersicht aller Accounts gibt es hier.

Wie gut kennst du dich in der GNTM-Welt aus? Finde heraus, ob du ein waschechter Fan bist.

Jahr für Jahr denken sich Heidi Klum und ihr Team spannende Challenges für die Models aus. Ob Höhen-, Unterwasser-Shootings oder Fotosessions mit grazilen Tieren - keine Aufgabe scheint zu groß. Nun bist ausnahmsweise du gefragt: Wie gut kennst du dich im GNTM-Kosmos aus? Teste dein Wissen hier!

"Germany's Next Topmodel" läuft bereits zum 18. Mal. Kannst du dich noch an die Gewinnerinnen aus den letzten Jahren erinnern?

Lena Gercke, Stephanie Giesinger und Simone Kowalski sind bekannte Namen, die als Gewinnerinnen der Show in die Geschichte eingegangen sind. Doch weißt du noch, wer wann gewonnen hat und kannst die Gewinerinnen in die richtige Reihenfolge bringen? Teste jetzt dein Wissen über die ehemaligen Gewinnerinnen in diesem Quiz.

Du liebst Fashion und weißt alles über Mode? Teste dein Wissen im Quiz!

Mode ist weit mehr als der Look, der uns ausmacht. Designer:innen und Stilikonen wie Coco Chanel haben einen erheblichen Beitrag zu ihrer Entwicklung beigetragen. Wie gut kennst du dich wirklich im Mode-Kosmos aus? Beweise dein Gespür für Stil und teste dein Fashion-Wissen in diesem Quiz.

18 Jahre GNTM-Geschichte: das Quiz zu den spannendsten Momenten

Sage und schreibe 17 Staffeln von "Germany's Next Topmodel" sind bereits abgedreht, die 18. in vollem Gange. Jahr für Jahr erobern Models die Laufstege und treten in fordernden Challenges gegeneinander an. Wie gut kennst du dich mit den vergangenen Staffeln aus? Erfahre es hier in diesem Quiz.

Staffel 17 ist noch gar nicht so lange her, kannst du dich noch an alles erinnern?

"Germany's Next Topmodel" startete im Februar in die 18. Runde. Staffel 17 brachte mit Lou-Anne eine würdige Trägerin des Titels "Germanys Next Topmodel" hervor. Doch kannst du dich daran erinnern, was noch so passiert ist? Stell dein Wissen hier unter Beweis!