Heiße Denim-Styles für die perfekte Sedcard! Beim Sedcard-Shooting in Folge 7 legen sich die Models ordentlich ins Zeug. Und: Einige von ihnen können Modelchefin Heidi Klum und Star-Fotograf Christian Anwander nicht nur mit einem starken Gesichtsausdruck überzeugen.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze In Woche sieben werden die Sedcard-Fotos gemacht. Wer hier herausragende Leistungen zeigt, legt den Grundstein für eine erfolgreiche Modelkarriere.

Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier. Außerdem haben wir die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 für dich zusammengefasst. Alle aktuellen Geschehnisse kannst du in unserem Newsblog nachlesen.

Viel Haut und Sex-Appeal beim Sedcard-Shooting

Es ist nicht weniger als die Visitenkarte eines jeden Models: die Sedcard. Kund:innen aus aller Welt entscheiden unter anderem auf Basis dieses ersten Eindrucks, wen sie einladen oder gar buchen. Deswegen ist das Sedcard-Shooting in Woche sieben so wichtig für die Models.

Anzeige

Anzeige

Armin erinnert Heidi Klum an Stil-Ikone

Das weiß auch Kandidat Armin, der oberkörperfrei und nur in Baggy-Jeans gekleidet den Anfang macht. Noch bevor sein Shooting beginnt, hat Heidi Klum eine besondere Überraschung parat: "Die Models, die richtig, richtig gut sind, die brauchen gar nicht mehr bis zur Entscheidung zu warten, die bekommen von mir gleich die Modelmappe."

Ansporn genug für den 27-Jährigen, der vor der Kamera nicht nur mit einem starken Ausdruck punkten kann. Auch seinen durchtrainierten Körper setzt er perfekt in Szene.

Von der Modelchefin hagelt es nichts als Lob. "Armin sieht aus wie David Beckham in seinen besten Zeiten", kommentiert Heidi Klum beim Sichten der Bilder. Und tatsächlich: Mit seinem neuen Buzz Cut ist eine gewisse Ähnlichkeit zur Fußball- und Stil-Ikone in jungen Jahren nicht zu leugnen.

Beim Sedcard-Shooting überzeugt der Kemptener auf ganzer Linie. "Der macht's einem leicht", zeigt sich Christian Anwander hinter der Kamera begeistert. Der 27-Jährige sei "nicht nur auf dem Laufsteg sehr gut", auch "wirklich sehr, sehr fotogen", steuert die Modelchefin bei.

Am Ende darf sich Armin freuen: Als erster männlicher Kandidat in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" hält er eine GNTM-Modelmappe in den Händen.

Sixpacks, so weit das Auge reicht

Sexy wird es wenig später bei Kandidat Frieder, der nicht nur mit definierten Bauchmuskeln unter seinem hautengen Unterhemd sofort ins Auge sticht. "Der hat auch einen schönen Blick, der hat auch die Tiefe. […] Der schaut dich an, macht gar nichts - aber da passiert trotzdem was", fügt Christian Anwander lobend hinzu.

I'm in love with Frieder. Der hat Klasse, der sieht teuer aus. Ihn würde ich für eine teure Marke buchen. Ich find ihn sehr, sehr cool. Heidi Klum über Frieder

Im Clip: Die doppelten Sixpacks

Als Stella mit Jeans und weißem BH abgelichtet wird, ist Heidi Klum völlig aus dem Häuschen. "Das ist mal ein Waschbrettbauch, mein lieber Scholli", platzt es aus der Modelchefin heraus.

Viel wichtiger als ihr Körper sei der Vierfach-Mama allerdings, mit ihrer Attitude zu überzeugen. Und das schafft die 34-Jährige beim Sedcard-Shooting nahezu mühelos. Nach ihrer hervorragenden Leistung bekommt auch sie die begehrte Modelmappe.

Mit wohldefinierten Körpern können auch Linus und Yusupha dienen. Während Linus' Sixpack unter der offenen Jeansjacke hervorblitzt, wird Yusupha gänzlich oben ohne abgelichtet.

Gott, guck' dir mal diesen Waschbrettbauch an! Heidi Klum über Yusupha

Yusuphas Body fällt auch dem Star-Fotografen auf. "Der hat auch keinen schlechten Körper, fast so gut wie [mein Körper] Heidi", scherzt Christian Anwander am Set. "Gut, dass ich keine Brille anhabe", witzelt die Modelchefin. Wie Linus darf auch Yusupha mit Modelmappe in die nächste Runde.

Anzeige

Heiße Blicke bei Dominik

Als Kandidat Dominik für seine Sedcard posiert, will Heidi Klum seinen "heißesten Blick" sehen. Und sie wird wahrlich nicht enttäuscht! "An wen hast du denn gedacht?", hakt der Weltstar neugierig nach. "Tatsächlich an meine Ex", offenbart der 28-Jährige. Mit dieser Antwort hat die Modelchefin wohl nicht gerechnet.

Im Clip: Dominik setzt für Heidi Klum seine heißesten Blicke auf!

Doch da geht noch mehr, wie Dominik kurz darauf erklärt. In Gedanken an seinen Schwarm wirkt sein Blick noch heißer auf den Sedcard-Fotos. Heidi Klum gefällt's!

Als du von deinem Crush geredet hast, hast sich der Gesichtsausdruck auch gleich verändert.

Am Ende des Tages können vor allem die Male Models bei Heidi Klum und Christian Anwander punkten. Für wen es in Woche sieben nicht gereicht hat, kannst du hier nachlesen.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.