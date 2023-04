Greta ist am Boden zerstört!

Greta vermisst ihren Freund und überlegt, ihren GNTM Traum aufzugeben. Ob da noch mehr hinter steckt?

Die Mädchen sind jetzt schon einige Zeit von zu Hause weg – erst sind sie mit dem GNTM-Kreuzfahrtschiff über das Meer geschippert und jetzt sind sie gute 10.000 km von ihren Liebsten entfernt im sonnigen Los Angeles. Einige der Kandidatinnen bekommen da natürlich Heimweh – eine von ihnen hat es besonders getroffen.

Nachdem Greta mit ihrem Freund zu Hause telefoniert hat, ist ihr Herz zerbrochen: "Ich weine jeden Abend, ich weine jeden Morgen.". Sie vermisst ihren Freund in Hamburg so sehr, dass sie sogar darüber nachdenkt ihren Model-Traum aufzugeben, um ihn wieder in ihrer Nähe zu haben.



Ein kleiner Trost ist ihre neu gewonnene Freundin unter den Germany's next Topmodel Kandidatinnen Neele. Sie steht immer an ihrer Seite und tröstet sie. Für Greta ist Neele der einzige Grund, noch einmal über die Situation nachzudenken. "In meinem Kopf ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen.", sagt sie im Interview. Was sie damit meint, seht ihr im Video!

Ob sie die Show wirklich verlässt, seht ihr nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.