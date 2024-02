"Ich liebe es, in Rollen zu schlüpfen": Topmodel-Anwärter Dominik bei GNTM 2024

Das Wichtigste in Kürze Dominik bringt von Haus aus eine breite Palette an Talenten und Hobbys mit. Wird der GNTM-Anwärter Modelchefin Heidi Klum mit seinen Fähigkeiten zu beeindrucken wissen?

Als angehender Schauspieler versteht es Dominik, sich in verschiedene Charaktere zu versetzen. Ein Vorteil für seine Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2024?

GNTM-Kandidat Dominik: Ein Mann mit vielen Gesichtern?

Dominik ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Dominik ist eines der Male-Models im Cast der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". Neben seinen Modelambitionen ist der 27-Jährige angehender Schauspieler.

Ich liebe es, abwechslungsreiche Sachen zu machen […] und mit anderen Menschen zu arbeiten. Dominik

Erfahrungen in diesem Bereich kann der Allgäuer mit deutsch-thailändischen Wurzeln durchaus vorweisen. Neben einem Schauspielkurs in Berlin habe er bereits in einem Kurzfilm mitgespielt. Außerdem sei Dominik "Teil eines 90-Minuten-Films" gewesen, wie er in seinem Vorstellungsclip verrät. "Da hab ich eine Nebenrolle in einem Liebesfilm bekommen."

Ich liebe es, in andere Rollen zu schlüpfen. Dominik

Ein Kandidat mit vielen Talenten und Hobbys

Ein kurioses Talent gibt Dominik sogleich preis: "Ich kann das Alphabet rückwärts." Mehr Talente habe er nicht, scherzt er im Interview. Spaß beiseite: Denn der Topmodel-Anwärter verfügt über eine breite Palette an Talenten und Hobbys.

Eine seiner größten Leidenschaften ist der Sport. "Ich war lange im Thai-Boxen, Fußball und spiel gern Basketball", erzählt er. Aber auch musikalisch ist der 27-Jährige unterwegs. "Klavier habe ich mir selbst vor zwei Jahren während Corona beigebracht", so Dominik. Außerdem habe er mit zwölf Jahren Gitarre gelernt.

Und sonst? "Ich liebe es, Schach zu spielen", verrät der Allgäuer. "Hört sich weird an, aber: Ich spiele jeden Tag Schach am Handy." Das mache er aber "eher so sporadisch und ohne Lernkurve".

Dominik: "Nicht abgeneigt, bei GNTM jemanden kennenzulernen"

Aktuell ist Dominik noch solo unterwegs. Doch das könnte sich durch seine Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" ändern. "Ich hab jetzt nicht einen direkten Fokus darauf, jemanden kennenzulernen, aber natürlich gibt es auch schöne Frauen bei GNTM", erklärt der 27-Jährige schmunzelnd. Schließlich könne es immer passieren, "dass man da jemanden kennenlernt". Abgeneigt wäre der angehende Schauspieler jedenfalls nicht.

Ich bin kein Aufreißer. Dominik lachend

Wird Dominik bei "Germany's Next Topmodel" 2024 überzeugen können? Das erfährst du immer Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

