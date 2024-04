Felix startet als Wackel-Kandidat in Folge 10. Weil er Heidi Klum in der vergangenen Woche nicht überzeugt hat, bestimmt ein Entscheidungs-Walk über seinen Verbleib bei GNTM 2024. Schlussendlich kann sich der Passauer nicht vor dem Aus retten.

Das Wichtigste in Kürze In dieser Woche geht es für Felix um alles. Er muss Heidi Klum und Gastjurorin Winnie Harlow auf den Catwalk überzeugen. Leider gelingt ihm das nicht.

+++ Update, 18. April 2024 +++

Woche neun lief für Felix nicht nach Plan. Beim "Tiny Tokyo"-Shooting unter der Regie von Star-Fotograf Yu Tsai konnte er Heidi Klum und ihre Gastjuroren nicht überzeugen. Am Ende gehörte seine Performance sogar zu den sechs schlechtesten.

Heidi-Liebling muss auf dem Catwalk liefern

Felix und Dominik bei der Entscheidung in Folge 10 von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Sven Doornkaat

Die Konsequenz daraus: Der 20-Jährige muss in Folge 10 um die Gunst von Heidi und Gastjurorin Winnie Harlow kämpfen. Für den Passauer und die fünf anderen Wackel-Kandiat:innen geht es in einem Entscheidungs-Walk um alles. Wer nicht überzeugen kann, fliegt direkt im Anschluss raus!

Während seines Walks betont Heidi zum wiederholten Mal, dass Felix einer ihrer Lieblinge sei. "Ich find ihn mega modern. Das ist das, was gerade gesucht wird, so ein Gesicht." An seinem Walk bemängelt die Modelchefin allerdings, dass er sich nicht gerade facettenreich gezeigt habe. So habe er an den fünf Spots auf den Catwalk meist die gleiche Pose gewählt. "Ich denke mir, wenn du so viele Möglichkeiten hast, gib mir was anderes", so die Modelchefin.

Trotz Aus: Felix bekommt großes Lob

Schlussendlich stehen von den ursprünglich sechs Wackel-Kanditat:innen nur noch Felix und Dominik vor Winnie und Heidi. Einer der beiden muss die Show auf der Stelle verlassen. Die beiden Topmodels schicken den erleichterten Dominik in die nächste Runde, womit die GNTM-Reise für Felix in Folge 10 endet.

Felix ist sichtlich enttäuscht, aber Heidis lobende und aufbauende Worte im Anschluss an die Entscheidung zaubern dem 20-jährigen Niederbayern zumindest ein kleines Lächeln ins Gesicht.

Ich sehe dich auch wirklich auf den Laufstegen dieser Welt. Du hast so ein Face, so einen Body, so eine Attitude. Glaub weiterhin an dich, ich finde dich ganz toll! Heidi Klums Worte zu Felix' Abschied

+++ ursprünglicher Artikel +++

Felix: "Drag hat mich stärker gemacht!"

Das ist GNTM-Kandidat Felix

Felix ist als Male Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Catwalk statt Dorfleben: Kandidat Felix ist auf dem Bauernhof seiner Eltern aufgewachsen. Jetzt will der 20-jährige Student bei "Germany's Next Topmodel" den Laufsteg erobern.

So entdeckte Felix seine Leidenschaft für Drag

In seiner Freizeit schlüpft Felix in die Rolle der Dragqueen Angel Quinn. Sich in sie zu verwandeln, gibt dem Passauer ein Gefühl der Befreiung aus dem Alltag. Wie der 20-Jährige im Interview verrät, sei seine Drag-Leidenschaft durch "RuPaul's Drag Race" entfacht worden.

Allerdings räumt Felix ein, erst seit weniger als einem Jahr Drag zu machen. Daher brauche der Verwandlungsprozess bei ihm "noch ein bisschen länger". Etwa drei Stunden dauert es, bis sich der Student komplett in seine Drag-Persona verwandelt hat.

Kandidat Felix: "Drag hat mich aufgebaut"

Dass es Felix als queere Person "im tiefsten Niederbayern" nicht immer leicht hatte, gibt er offen zu. Ein Wendepunkt war schließlich der Beginn seiner Reise mit Drag. "Das hat mich einfach aufgebaut und mir geholfen, mich in meiner Person zu entwickeln […] und einfach zu mir selbst zu finden", erklärt der Topmodel-Anwärter.

Drag hat mich stärker gemacht und zu dem Menschen geformt, der ich jetzt bin. Felix