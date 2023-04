Es kann nur eine "Germany's next Topmodel" werden! Und deshalb muss auch diese Woche jemand nach Hause fliegen. Heute hat es Neele getroffen...

Diese Woche waren Neele und Giuliana die Wackelkandidatinnen. Noch vor der Entscheidung sind sich Lynn und Greta einig: Neele muss bleiben! "Ich weiß nicht, was ich mache ohne meine Neele!", sagt ihre beste Freundin Greta und drückt Neele fest die Daumen. Bei der Entscheidung kritisiert Heidi Klum sowohl Neele als auch Giuliana: "Eines habt ihr gemeinsam: Ihr steht euch mit eurer Art immer wieder selbst im Weg!". Letztendlich fällt die Entscheidung auf Neele – sie musste in dieser Woche "Germany's next Topmodel" verlassen. Auch Thomas fällt der Abschied von Neele nicht leicht – denn auch für ihn heißt es: ein Mitglied weniger in Team Schwarz!

Neeles GNTM-Aus ist natürlich ein Schock für Greta. Nur eine Kandidatin ist erleichtert darüber, dass Neele raus ist: Sabine, die in den letzten Wochen immer häufiger durch kleine Streitereien mit Neele im Fokus stand. Am Ende hat Sabine harte Worte für Neele übrig: "Karma comes back!" Neeles beste Freundin Greta kann darauf nur erwidern: "Ich werde Sabine so fertig machen!"

Im Interview verrät die Ex-Kandidatin, dass sie zwar sehr traurig ist, sagt aber auch: "Ich habe nur gewonnen.". Außerdem gibt es da auch noch etwas ganz Bestimmtes, worauf Neele sich zu Hause freut. Was das ist und was Neele selbst zu ihrem Aus sagt, erfahrt ihr hier im Video.

