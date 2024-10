Die beliebte Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" befindet sich aktuell in der 21. Staffel. Neben altbekannten Lieblingen sind auch jede Menge neue Gesichter dabei. Eine davon kennen Fans bereits aus der 2000er Teenie-Drama-Serie "One Tree Hill". Wir verraten dir, wer die Neue bei "Grey's Anatomy" ist und was wir bisher über ihre Rolle wissen.

"One Tree Hill"-Star Sophia Bush wird zu Dr. Cass Beckman

Bei "One Tree Hill" verkörperte Sophia Bush über 187 Folgen die Schülerin Brooke Davis, eine anfangs zickige Diva, die sich im Laufe der Serie zum absoluten Fan-Liebling entwickelte. In der 21. Staffel von "Grey's Anatomy" tauscht die 42-Jährige jetzt Cheerleader-Uniform gegen Arztkittel und schlüpft in die Rolle von Dr. Cass Beckman.

Laut Figurenbeschreibung sei Dr. Beckman eine "eine liebenswürdige, lustige und etwas chaotische Unfallchirurgin". Sie arbeitet allerdings nicht mit Meredith, Bailey und Co. im Grey Sloan Memorial Krankenhaus, sondern im benachbarten Seattle Presbyterian. Eine Verbindung zu Grey's gibt es natürlich trotzdem: ihr Ehemann Dr. David Beckman (Achtung, nicht Beckham!) ist dort Herz-Thorax-Chirurg. Wer ihren Gatten verkörpern wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Sophia Bush feierte ihr Schauspieldebut in der Komödie "Party Animals" (2002) an der Seite von niemand Geringerem als Ryan Reynolds. Fun-Fact: Auch im Krankenhaus-Genre ist sie kein Neuling, bereits in der Serie "Good Sam" schlüpfte sie in die Rolle der namensgebenden Herzchirurgin Sam Griffith.

Wann geht es mit "Grey's Anatomy" Staffel 21 weiter?

Seit Ende September läuft die 21. Staffel "Grey's Anatomy" im US-amerikanischen Fernsehen. Für Deutschland gibt es bislang keinen Starttermin, vor Januar 2025 können wir wohl nicht damit rechnen.