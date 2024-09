"Grey's Anatomy": Neue Folgen aus Staffel 16. ab 2. September auf ProSieben

Es geht wieder los. Ab 2. September kommt "Grey's Anatomy" mit neuen Folgen aus Staffel 16 zurück. Jeden Mittwoch um 20:15 läuft dann eine Folge in deutscher Erstausstrahlung auf ProSieben. Wir verraten euch, was euch in den neuen Folgen erwartet.

Willkommen zurück Dr. Grey! Am zweiten September feiert Meredith in Folge neun der 16. Staffel ihr Comeback im Grey Sloan Memorial. Nach ihrer Zwangspause wird sie von der Belegschaft herzlich begrüßt. Außerdem erwartet sie eine Überraschung: Ein neuer Arzt, der ihr den Kopf verdreht und ihre Patienten klaut!

Gleichzeitig bringt sich Jo in Schwierigkeiten, weil sie ein Findelkind, das in der Feuerwache Station 19 abgegeben wurde, mit nach Hause nimmt, statt es bei den Behörden abzugeben. Wir sind gespannt wie das ausgeht!

Seattle Firefighters: Start der 3. Staffel

Gleichzeitig mit unseren Lieblingsärzten aus dem Grey Sloan Memorial muss auch die Belegschaft der Station 19 wieder zum Dienst antreten. Um 21.15 Uhr läuft immer direkt im Anschluß an "Grey's Anatomy" eine neue Folge "Seattle Firefighters" aus Staffel drei in deutscher Erstausstrahlung auf ProSieben. Und der Staffelstart hat es in sich, ein Auto hat Joe's Bar gerammt und zwei Assistenzärzte schwer verletzt.