"Jenke. REPORT.": Jeder gegen jeden in Deutschland? Jenke von Wilmsdorff recherchiert

Am 4. Juni ist es wieder so weit: Reporter Jenke von Wilmsdorff widmet sich neuen Themen, geht ihnen auf den Grund und versucht, Lösungsansätze zu finden. Dieses Mal: Hass und Aggressivität in unserer Gesellschaft.

Das Wichtigste in Kürze Jenke begibt sich erneut auf Recherche-Reise . Diesmal zu einem Thema, das uns alle beschäftigt.

Er möchte herausfinden, ob wir wirklich immer mehr gegeneinander leben und was wir dagegen tun können.

Wie werden wir wieder eine Gemeinschaft? Mehr Infos zum neuen "Jenke. REPORT." gibt's hier.

Wird die Welt immer aggressiver?

Deutschland 2024: Auf offener Straße wird SPD-Politiker Matthias Ecke krankenhausreif geprügelt, Journalisten werden auf einer Demo angegriffen. Die Zahl der registrierten Straftaten in Deutschland steigt - ebenso wie das Aggressionspotenzial.

Wie nehmen Sie die Stimmung in Deutschland wahr? Jenke von Wilmsdorff

Das fragt Jenke von Wilmsdorff am Dienstag, 4. Juni. Doch er geht noch weiter: Wie werden wir wieder eine Gemeinschaft? "Mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt, dass die Gesellschaft gespalten ist", stellt der Journalist fest*. Knapp 90 Prozent der Deutschen empfinden immer mehr Hass und Hetze im Netz. Was macht das mit uns? Können wir als Gesellschaft die Herausforderungen meistern?

In seinem neuen Report spricht Jenke mit Politiker:innen, Wissenschaftler:innenn, aber auch mit Schüler:innen und Lehrkräften über diese Probleme. Zu welchem Schluss wird er kommen und wird er einen Lösungsansatz finden?

