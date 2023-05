Joko und Klaas: Erkennt Superstar Herbert Grönemeyer seine eigenen Songs? 

Das Wichtigste in Kürze Immer dienstags laufen auf ProSieben die neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023.

In Folge 3 war Musiker Herbert Grönemeyer zu Gast, um für ProSieben gegen Joko und Klaas anzutreten.

Beim Spiel "Herbert" drehte sich alles um die größten Hits des Superstars. Wer hat gewonnen?

Mehr Herbert geht nicht: In Folge 3 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gab sich Herbert Grönemeyer die Ehre und überzeugte zunächst beim Spiel "Herbert" als echter Herbert-Grönemeyer-Kenner, bevor er einen neuen Song sang.

Herbert Grönemeyer spielt "Herbert"

ProSieben schickte am Dienstagabend einen echten Superstar ins Rennen gegen Joko und Klaas. Herbert Grönemeyer trat in der 3. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" Staffel 6 gegen das Duo an, um sein Wissen über die eigenen Songs unter Beweis zu stellen.

Im zweiten Spiel des Abends, das den wunderschönen Namen "Herbert" trug, mussten die Kontrahenten Lieder von Herbert Grönemeyer erkennen. Diese wurden als ganz spezielle Coverversionen auf verschiedene Art dargeboten, sodass es echter Expertise bedurfte, um die Titel möglichst schnell zu identifizieren.

Die große Frage: Wer erkennt die Songs von Herbert Grönemeyer schneller und besser? Die Moderatoren Joko und Klaas oder der Musiker, der die Lieder komponiert, getextet und im Original eingesungen hat?

Erkennt Herbert Grönemeyer seine eigenen Songs wieder?

Zwar schienen Joko und Klaas durchaus mit dem Grönemeyer-Gesamtwerk vertraut, doch gegen den Meister selbst kamen sie am Ende nicht an. Zwei Songs errieten sie zuerst korrekt, bei anderen Antworten lagen sie daneben oder waren einfach nicht schnell genug.

Grönemeyer-Songs als Metal-Cover, DJ-Remix und Fremdsprachen-Version

Ganz egal, wie die Grönemeyer-Songs dargeboten wurden, ob von einem Heavy-Metal-Growler gegrölt, von einem DJ mit verrückten Soundeffekten geremixt oder von Erasmus-Student:innen in gebrochenem Deutsch gesungen, Herbert Grönemeyer kennt sein Material so gut, dass er es fast in jeder Variation sofort wiedererkannte.

Titel wie "Bochum", "Alkohol" und "Mambo" nannte der Musiker schneller als Joko und Klaas und amüsierte sich dabei köstlich über die kreativen Cover.

Grund zur Freude gab ihm dann auch der finale Punktestand: Herbert Grönemeyer besiegte Joko und Klaas souverän mit 5:2.

Herbert Grönemeyer auch im Original ein Hit

Später in der Sendung spielte Herbert Grönemeyer dann auch musikalisch ganz groß auf. Vor dem begeisterten Studiopublikum performte er sehr zur Freude von Joko und Klaas live seinen neuen Song "Urverlust".