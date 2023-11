Die 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist beendet. Am Ende der vorerst letzten Folge heißt der Gewinner ProSieben. Joko und Klaas müssen daher eine Strafaufgabe übernehmen. Zu sehen ist ihr Einsatz beim "Galiläum" am 2. Dezember 2023.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am 14. November 2023 lief die letzte Folge der 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Das Staffelfinale stellte eine Spezialausgabe dar, deren Ablauf sich von den bisherigen Folgen unterschied. Die Reihenfolge der Spiele wurde kurzerhand umgedreht.

Als Verlierer müssen Joko und Klaas demnächst im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums von "Galileo" auftreten.

25 Jahre "Galileo": Joko und Klaas experimentieren im Dienste der Wissenschaft

Weil sie die letzte Folge der Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren haben, müssen Joko und Klaas erneut eine Spezialaufgabe für ihren Sender übernehmen. Herr ProSieben schickt die beiden Moderatoren für ein bedeutendes TV-Jubiläum in den Einsatz.

Vom 1. bis 2. Dezember 2023 feiert das Wissensmagazin "Galileo" seinen 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es 25 Stunden lang ein besonderes Fernsehprogramm auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Unter dem Motto "Galiläum" sendet ProSieben etwas mehr als einen Tag lang die spannendsten Storys und unglaublichsten Experimente aus der "Galileo"-Redaktion. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf erstaunliche Fakten, revolutionäre Technik und packende Rätsel freuen - und noch dazu auf Joko und Klaas!

Denn das Moderatoren-Duo muss im Auftrag von ProSieben einige Experimente für das "Galiläum" durchführen, die - so heißt es beim Sender - so gewagt sind, dass sie sonst niemand übernehmen wollte. Ob das gut geht, siehst du am Samstag, 2. Dezember 2023, ab 19:05 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

Anzeige

Anzeige

Joko und Klaas spielen mit dem Feuer

Einen Vorgeschmack auf die waghalsigen Experimente der beiden Wissenschaftler Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bekommst du schon jetzt hier:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Mehr zum Ablauf des großen "Galiläums" am 1. und 2. Dezember 2023 erfährst du hier.

+++ Originalmeldung vom 14. November 2023, 23:20 Uhr +++

"ProSieben gegen Joko & Klaas": Das umgekehrte Staffelfinale

"Heute ist alles ein bisschen anders." Mit dieser Ankündigung gleich zu Beginn der Show hatte Steven Gätjen keinesfalls zu viel versprochen. Denn unter dem Motto "ProSieben gegen Joko & Klaas" lief die Sendung, die sonst "Joko & Klaas gegen ProSieben" heißt, zum Staffelfinale verkehrt herum ab.

"Wir behalten die Elemente der Show bei", erklärte Steven, "bringen sie nur in eine andere Reihenfolge." Demnach wurde das Finalspiel gleich als Erstes gespielt - und wurde damit zum bestimmenden Element des weiteren Sendungsverlaufs.

Denn je nachdem, wie viele Punkte Joko und Klaas im Finale machen würden, sollte sich entscheiden, wie viele der folgenden Spiele sie anschließend gewinnen mussten, um die nötige Anzahl an Vorteilen nachträglich zu sichern. Klingt verwirrend? War es auch!

Anzeige

Eine Fahrstuhlfahrt entscheidet über den Verlauf der Sendung

Für das Finale begaben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum schnellsten Fahrstuhl Europas. In diesem sollten die beiden insgesamt zehn Aufgaben lösen, wobei sie für jede Aufgabe genau so lange Zeit hatten, wie der Fahrstuhl benötigte, um einmal von ganz oben nach ganz unten und wieder ganz nach oben zu fahren, rund 55 Sekunden.

Vor dem Start gab es noch einmal die Erklärung des umgekehrten Spielablaufs: "Für jede Aufgabe, die ihr hier vergeigt, müsst ihr in der Sendung ein Spiel gewinnen."

Anzeige

Fahrstuhl zum Glück oder doch Finalfahrstuhlfail?

Sechs von zehn Fahrstuhlaufgaben hatten Joko und Klaas erfolgreich absolviert. Somit galt es im weiteren Verlauf der Sendung vier Spiele zu gewinnen, um die verlorenen Runden mit vier Vorteilen auszugleichen und das Finale rückwirkend gewonnen zu haben.

Erstmals in der Geschichte von "Joko & Klaas gegen ProSieben" bestand daher die Möglichkeit, dass eine Folge vorzeitig beendet sein könnte. Denn regulär besteht jede Folge neben dem Finale aus insgesamt sechs Spielrunden. Sobald das Duo diesmal also drei Spiele verloren haben würde, hätte rein rechnerisch keine Chance mehr bestanden, auf vier gewonnene Spiele zu kommen.

Genau so kam es dann auch: Joko und Klaas scheiterten beim verdrehten Fahrradfahren in Spiel zwei, das aufgrund des umgekehrten Ablaufs der Show erst als fünftes Spiel zu sehen war.

Die Sendung endete, ohne dass Spiel eins gespielt wurde, und die Herausforderer mussten sich ihrem Sender geschlagen geben.

Anzeige

ProSieben gewinnt, Joko und Klaas feiern "Galiläum"

Am 1. und 2. Dezember 2023 feiert das erfolgreiche ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" sein 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass sendet ProSieben ein 25-stündiges Sonderprogramm unter dem Titel "Galiläum".

Als Strafe für ihre Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" werden Joko und Klaas für die Feierlichkeiten eingespannt. Die beiden Moderatoren müssen wissenschaftliche Experimente durchführen, die sonst niemand machen wollte.

Die Ergebnisse zeigt ProSieben dann im Rahmen der großen Geburtstagsfeier von "Galileo".

Unterbrechung der Folge durch das Finale der Schatzsuche

Die veränderte Anordnung im Spielablauf war nicht die einzige Besonderheit in der letzten Folge der 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Rund 20 Minuten nach Beginn wurde die Sendung kurzzeitig unterbrochen. Der Grund: Das Finale von "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche", der Aktion, die Joko und Klaas nach ihrem Gewinn von 15 Minuten Sendezeit in Folge 9 gestartet hatten. Der Millionenkoffer wurde während der Ausstrahlung des Staffelfinales gefunden.