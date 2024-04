Die 3. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2024 lief wieder nach dem regulären Prinzip ab. Weniger Risiko bedeutet bei Joko und Klaas allerdings keineswegs weniger Spaß. Wieso die Ex-Programm-Direktoren bald schon wieder einen neuen Job ausüben müssen, erfährst du hier

Nach ihrem sensationellen Sendetag als Programm-Direktoren von ProSieben, den Joko und Klaas durch den Gewinn der Risiko-Variante in Folge 2 erspielt hatten, läuft die 3. Folge der 7. Staffel wieder nach den gewohnten Regeln ab.

In sechs Spielrunden kann das Moderatoren-Duo Vorteile erspielen, die dann im Finale zum Tragen kommen.

Joko und Klaas sollen als Medien-Designer arbeiten

Folgende Strafaufgabe hat Herr ProSieben in dieser Woche ausgerufen: Sollten Joko und Klaas verlieren, müssen sie alle Grafiken und Design-Elemente für Folge 4 entwerfen.

Was zeigt der LED-Boden während der Spiele an? Welche Übersichtsgrafiken werden eingeblendet? Welche Bilder, Animationen und Dessins sind auf den Monitoren und Video-Stelen im Studio zu sehen? All diese Fragen fallen in der nächsten Ausgabe der Show in den Aufgabenbereich von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

"Kann man sowas mit dem Handy programmieren?", fragt Klaas, nachdem Steven Gätjen die Strafe vorgestellt hat. Das lässt erahnen, auf welchem Level sich die beiden ProSieben-Angestellten in diesem speziellen Fachbereich befinden. Steven Gätjen muss lachen und erwidert: "Gewinnt einfach die Show, dann müsst Ihr's nicht machen!"

Finalspiel: Versuche verteilen

Insgesamt sieben Aufgaben gilt es im Finale von Folge 3 erfolgreich zu absolvieren. Im Vorfeld müssen Joko und Klaas allerdings festlegen, wie viele Versuche pro Aufgabe sie maximal aufwenden werden. Dabei stehen ihnen die Anzahlen 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 zur Auswahl.

Das sind die Aufgaben und die von Joko und Klaas jeweils zugeordnete Anzahl von Versuchen:

1 Versuch: Eine Murmel drehend in einem umgedrehten Weinglas eine kleine Strecke tragen.

2 Versuche: Das Wort " Billardqueue " richtig eintippen.

3 Versuche: Einen Pfannkuchen, der eigentlich ein Weizen-Tortilla ist, durch Hochwerfen mit der Pfanne wenden .

4 Versuche: Mit Buchstaben-Würfeln ein deutsches Wort mit mindestens fünf Buchstaben erwürfeln.

5 Versuche: Beim Dosenwerfen alle Dosen abräumen.

6 Versuche: Eine Packung Papiertaschentücher zuwerfen und fangen - allerdings vom Handrücken des Einen auf den Handrücken des Anderen.

7 Versuche: Aus sieben Kisten die auswählen, in der sich eine Katze befindet.

In den vorangegangenen Spielrunden haben sich Joko und Klaas vier Vorteile erspielt. Diese können sie nun nach Belieben als Zusatzversuche einsetzen, sollten sie an einer Aufgabe scheitern.

Versuch um Versuch geht daneben

Werfen und fangen mit dem Handrücken ist genauso schwierig, wie es sich anhört. © Seven.One / Nadine Rupp

Die Kiste mit der Katze ist nach nur drei Versuchen schneller gefunden als gedacht, doch schon bei der zweiten Aufgabe wird es für Joko und Klaas kritisch.

Bei den Fangversuchen mit dem Handrücken weist Klaas unglaubliche Gelenkigkeit auf. Seine extrem zurückgebogene Hand kommentiert er mit den Worten: "Ich bin Glas Heufer-Umlauf!"

Allein die besondere Handhaltung hilft nicht viel, das sichere Auffangen will einfach nicht gelingen. Bevor der letzte Versuch aufgebraucht ist, probieren es Joko und Klaas lieber erst einmal mit einer der anderen Aufgaben.

Mehr Glück ist ihnen beim Dosenwerfen jedoch nicht beschieden. Obwohl Steven die nach den ersten Würfen verbliebenen drei Dosen sogar extra noch einmal dichter zusammenstellt, reichen die Versuche am Ende nicht aus. Joko und Klaas scheitern und kassieren eine Niederlage.

Niederlage: Wie wird Folge 4 aussehen?

Das Finalspiel ist verloren und somit wird aus dem Moderatoren-Duo Joko und Klaas das Mediendesigner-Duo Joko und Klaas - zumindest für eine einzelne Sendung. Auf Anordnung des Senders müssen sie nun ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Die Einlösung der Strafe siehst du in Folge 4 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am kommenden Dienstag, 30. April 2024, ab 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.