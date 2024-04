Nach dem Gewinn der Jubiläumsfolge ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" arbeiten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Sonntag als Programm-Direktoren von ProSieben. Neben der Fernsehausstrahlung sind die vollen 24 Stunden ihres Sendetags auch online im Livestream zu sehen.

Das Wichtigste in Kürze Joko und Klaas bestimmen einen ganzen Tag lang über das Programm von ProSieben. Als Programm-Direktoren verantworten sie Sonntag, den 21. April 2024 .

Neuer Job für Joko und Klaas

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben die 50. Folge ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" in der Risiko-Variante gewonnen.

Die bisher als Moderatoren tätigen Angestellten von ProSieben dürfen als Preis nun einen Tag lang den Job der Programm-Direktion übernehmen und über 24 Stunden Sendezeit verfügen.

Ihr Arbeitstag beginnt direkt im Anschluss an "The Masked Singer" und "Die ProSieben-Aftershow" in der Nacht von Samstag, 20. April, auf Sonntag, 21. April, und geht ungefähr von 0 Uhr bis 23:59 Uhr.

Hier kannst du die vollen 24 Stunden live streamen

❗ Das von Joko und Klaas zusammengestellte ProSieben-Programm am Sonntag kannst du nicht nur live im Fernsehen, sondern auch im Livestream auf Joyn verfolgen.

Was machen Joko und Klaas in ihrer Sendezeit?

Die Planung ihres 24-Stunden-Sendetags haben die neuen Programm-Direktoren in Form eines Zettels mit handschriftlichen Notizen übermittelt.

Welche Sendungen Joko und Klaas verplant haben, kannst du hier nachlesen.