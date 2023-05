Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" endet heute Abend mit dem Finale der 6. Staffel - alle Infos im Überblick.

Alle Informationen zum Livestream, über den du die Show online verfolgen kannst, findest du auf dieser Seite.

Außerdem erfährst du, wann und wo die Wiederholung zu sehen ist.

Heute läuft die 5. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023. Neben der Ausstrahlung im TV auf ProSieben gibt es die Show auch im Livestream und online als Wiederholung.

Muttertags- und Wetter-Strafe: Keine Wiederholung!

Die aktuelle Strafe kannst du nur live im Fernsehen oder online im Livestream erleben: Hier erfährst du, wann, wo und wie du Joko und Klaas eine Woche lang als Wetteransager sehen kannst.

Die Muttertagsgrüße von Joko und Klaas waren am 14. Mai 2023 exklusiv im laufenden Programm von ProSieben zu sehen. Als kleine "Wiederholung" kannst du dir Highlights und ein Making-of online im Video ansehen.

Wiederholung des Kommentars zur Krönung von Charles III.

Am 6. Mai 2023 mussten Joko und Klaas als Strafe für die verlorene Folge 1 im Rahmen der Krönung von König Charles III. eine Stunde im Liveprogramm von SAT.1 kommentieren. Auch diese Strafe kannst du wie alle Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" als Wiederholung ansehen. Außerdem findest du alle Highlights mit den besten Sprüchen von Joko und Klaas vom Krönungstag im Artikel zur Strafe der beiden.

Trailer: Joko und Klaas spielen wieder gegen ProSieben

Keine Folge verpassen: "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Livestream

Du möchtest die Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" sehen, hast aber keinen Fernseher in der Nähe? Kein Problem, denn im Livestream verpasst du keine Sendung. Die neueste Folge läuft dort heute Abend um 20:15 Uhr.

Ganze Folgen nachschauen: Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Du hast doch eine Sendung verpasst? Auch dafür gibt es online die Lösung: Die Wiederholungen aller bisherigen Folgen in voller Länge kannst du dir jederzeit online ansehen.

Natürlich hast du auch die Möglichkeit, verpasste Folgen im Fernsehen nachzuholen. Wann genau die Wiederholungen laufen, erfährst du auf der Sendezeiten-Seite.

Staffel 6: Wo kann man die aktuellen Folgen sehen?

So siehst du "Joko & Klaas Live": 15 Minuten am Mittwochabend

Immer wenn Joko und Klaas eine Folge gewinnen, solltest du dir den folgenden Mittwoch vormerken! Denn in diesem Fall dürfen die beiden die Primetime ab 20:15 Uhr nutzen und in 15 Minuten Live-Sendezeit machen, was sie wollen. ProSieben hat in dieser Zeit keinen Einfluss aufs Programm.

Diese 15 Minuten sind natürlich auch im regulären ProSieben-Livestream zu sehen.

In Folge 2 der 6. Staffel war es bisher einmal so weit: Joko und Klaas haben Folge 2 gewonnen. Ihre 15 Minuten Liveprogramm liefen am 3. Mai 2023, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream. Hier kannst du die 15 Minuten mit Joko und Klaas als Wiederholung nachschauen.