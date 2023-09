Das Wichtigste in Kürze Die 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht am 17. Oktober 2023 weiter.

In fünf neuen Folgen versuchen Joko und Klaas wieder ihren Arbeitgeber ProSieben zu besiegen.

Die neue Staffel der Erfolgsshow zeigt ProSieben wie gewohnt immer dienstags um 20:15 Uhr.

Der Wettkampf zwischen Arbeitgeber und Moderatoren geht weiter! In Staffel 6 lässt ProSieben wieder prominente Gäst:innen wie Wincent Weiss, Stefanie Heinzmann und Ski Aggu gegen das Moderatoren-Duo Joko & Klaas antreten. Die neuen Folgen starten am 17. Oktober 2023 auf ProSieben.

Staffel 6 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet

777 ProSieben-Mitarbeiter:innen haben das letzte Duell gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewonnen und die Ehre des Senders verteidigt.

Jetzt geht der Wettkampf zwischen Arbeitgeber und Moderatoren in die nächste Runde. Derzeit produziert die Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben fünf neue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in München. Die neue Staffel der Erfolgsshow zeigt ProSieben ab dem 17. Oktober 2023, immer dienstags um 20:15 Uhr.

Das sind die Gegner:innen von Joko & Klaas

In der neuen Staffel lässt ProSieben unter anderem Stefanie Kloß, Stefanie Heinzmann, Peter Maffay, Michael Schulte, Riccardo Simonetti, Johannes Oerding, Micky Beisenherz und Oliver Polak, Choreografin Nikeata Thompson, Deutsch-Rapper Ski Aggu, Rapperin Nura, die Musikerinnen Jasmin Wagner und Domiziana, Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Vanessa Mai, Bosse, Wincent Weiss, Katrin Bauerfeind und Janin Ullmann gegen das Moderatoren-Duo antreten.

Gewinnt der Sender, müssen sich Joko & Klaas wieder ganz in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen. Gehen Joko & Klaas als Sieger hervor, gehören ihnen 15 Minuten Sendezeit am nächsten Abend in der Prime Time. Moderiert wird die Show von Zeremonienmeister Steven Gätjen.

Beste Unterhaltung mit Bestwerten

Mit herausragenden Marktanteilen von bis zu 21,3 Prozent bei den jungen Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren (Ausgabe vom 23. Mai 2023) erzielte die vergangene Staffel im Frühjahr neue Allzeit-Bestwerte.

Aktuell ist "Joko & Klaas gegen ProSieben" für den Publikumspreis des TV & Streaming Awards Blauer Panther 2023 in der Kategorie "Beliebteste Unterhaltungssendung" nominiert.