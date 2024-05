Joko und Klaas werden wieder zu Doku-Stars. Weil die Moderatoren bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren haben, müssen sie für ihren Arbeitgeber erneut eine Mini-Serie produzieren. Thema diesmal: Klaas bringt Joko das Friseurhandwerk bei. Hier erfährst du, wo und wann du die Folgen sehen kannst!

Das Wichtigste in Kürze Die 7. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist derzeit immer dienstags auf ProSieben zu sehen.

Folge 4 endete mit einer Niederlage von Joko und Klaas . Als Strafaufgabe mussten sie eine Doku für Joyn drehen. Mehr dazu liest du unten.

Hier findest du außerdem alle Infos zu den Sendezeiten der Spielshow.

+++ Update, 3. Mai 2024 +++

Friseur-Doku: So siehst du die Strafe von Joko und Klaas

Die erste Folge der dreiteiligen Friseur-Doku "Salon Joko & Klahaars" war am 30. April 2024 im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" in der Sendung "Late Night Berlin" im Fernsehprogramm von ProSieben zu sehen.

Inzwischen ist die Auftaktfolge der Doku-Soap auch auf Joyn und auf YouTube verfügbar.

Folge 2 von "Salon Joko & Klahaars" wurde am Donnerstag, 2. Mai 2024, exklusiv auf Joyn veröffentlicht. Die dritte und letzte Folge steht ab Samstag, 4. Mai 2024, 0 Uhr ebenfalls bei dem Streamingdienst bereit.

+++ ursprüngliche Meldung +++

Joko und Klaas haben Folge 4 verloren

Das Finale kam Joko und Klaas spanisch vor

In der vierten neuen Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum dritten Mal in dieser Staffel eine Niederlage hinnehmen.

Obwohl sich die beiden Sender-Herausforderer in sechs Spielrunden insgesamt fünf Vorteile erspielt hatten, gelang es ihnen nicht, das große Finale der Sendung für sich zu entscheiden.

Allerdings hatte sich dies angesichts einer sehr speziellen Überraschung seitens ProSieben auch besonders schwierig gestaltet. Statt des deutschen Moderators Steven Gätjen führte der spanisch sprechende Eneko als Showmaster durch die Finalrunde - und das gänzlich ohne Übersetzung!

Das war das Finale auf Spanisch

Unter dem Motto "El Final no comprendo" galt es im Finale von Folge 4, zehn einfache Aufgaben jeweils innerhalb von 60 Sekunden zu erfüllen: von Torschüssen in einer bestimmten Reihenfolge über das Erkennen eines Liedes im Mariachi-Stil bis zu einer simplen Rechenaufgabe.

Die eigentliche Schwierigkeit des Spiels bestand darin, überhaupt erst einmal zu verstehen, was zu tun war. Denn während die Zuschauerinnen und Zuschauer dank Untertiteln mühelos den Ausführungen des spanischen Moderators folgen konnten, mussten Joko und Klaas auf ihre Fremdsprachen-Kenntnisse zurückgreifen.

Das gelang vor allem Klaas erstaunlich gut. Er verstand viele einzelne Worte und konnte sich dadurch so manche Aufgabe zusammenreimen. Irgendwann waren Klaas' Spanisch-Vokabeln jedoch erschöpft, weshalb er und Joko an mehr Spielen scheiterten, als sie Vorteile erspielt hatten.

Das Resultat: ProSieben gewann Folge 4 und das Moderatoren-Duo bekam eine Strafe verordnet.

Das ist die Strafe von Folge 4

Bereits in der 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf als Strafe für eine verlorene Sendung eine Mini-Serie für den Streamingdienst Joyn produzieren.

Für eine dreiteilige Dokumentation waren die Moderatoren damals im Zoo tätig.

Ihren Arbeitseinsatz kannst du unter dem Titel "Joko und Klaas im Zoo" hier in voller Länge ansehen.

Da die exklusive Reality-Reihe bei den Zuschauerinnen und Zuschauern äußerst gut ankam, hielt Herr ProSieben in der 7. Staffel an dieser Art Strafaufgabe fest.

In Folge 4 hieß es erneut: Sollten Joko und Klaas verlieren, müssen sie eine Doku-Soap drehen - diesmal allerdings mit Erlebnissen in einem anderen Berufszweig.

Erneute Niederlage: Jetzt bringt Klaas Joko das Haareschneiden bei!

Die Prämisse der neuen Doku-Serie für Joyn ist simpel: Klaas Heufer-Umlauf, der vor seiner Fernsehkarriere eine Ausbildung zum Friseur abgeschlossen hat, soll sein Fachwissen an seinen Kollegen Joko Winterscheidt weitergeben.

Ein Kamerateam begleitet die beiden ProSieben-Angestellten, um in Bild und Ton festzuhalten, wie Klaas versucht, Joko das Friseurhandwerk näherzubringen.

Frühjahrsstaffel mit zwei weiteren Folgen

Noch zweimal haben Joko und Klaas in dieser Staffel die Chance, 15 Minuten Live-Sendezeit zu gewinnen. Ihren nächsten Versuch siehst du bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" am kommenden Dienstag, 7. Mai 2024, ab 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.