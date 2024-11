Warum lief gestern keine neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Eigentlich gibt's immer am Dienstag eine neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Doch am 19. November 2024 machte die 7. Staffel eine Pause. Nun hat sich Herr ProSieben zu Wort gemeldet.

Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft derzeit in der 7. Staffel. Mehr Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten findest du hier.

Am 19. November 2024 läuft keine neue Folge. Die nächste Sendung ist am 26. November 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen.

Herr ProSieben hat im Netz ein offizielles Statement zur Pause abgegeben.

Joko und Klaas machen eine Woche Pause

Die Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist in vollem Gange. In der vergangenen Folge haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Sender besiegt und sich 15 Minuten Sendezeit erspielt.

In dieser Woche gibt es allerdings keine neue Folge zu sehen. Die nächste Ausgabe läuft erst am 26. November 2024, dann wieder auf dem gewohnten Sendeplatz um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Fans rätseln: Wo sind Joko & Klaas?

Doch wieso entfiel die Show am 19. November eigentlich? Am Ende von Folge 8 wurde von Steven Gätjen lediglich darauf hingewiesen, dass die nächste Ausgabe erst in zwei Wochen zu sehen sein würde. Einen Grund nannte der Moderator nicht.

Auch von Joko und Klaas gab es bislang kein Statement zu ihrem freien Abend. Kein Wunder also, dass die Fans nun rätseln, was hinter der Pause stecken könnte.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" entfällt: Diesen Grund nennt Herr ProSieben

In den sozialen Netzwerken gab es einige Nachfragen von Zuschauerinnen und Zuschauern, wieso sie am Dienstag ohne "Joko & Klaas gegen ProSieben" auskommen mussten.

Inzwischen hat Herr ProSieben geantwortet und damit höchst offiziell einen Grund für die Show-Pause genannt:

"Wir brauchen eine Pause, um uns von der Niederlage zu erholen", lautete die Botschaft im Namen von Herrn ProSieben. Diese Pause sei dem Sender und allen Promis, die sich im Dienst von ProSieben Woche für Woche Joko und Klaas entgegen stellen, natürlich von Herzen gegönnt.

Weiter geht es dann mit Folge 9 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" Staffel 7 am 26. November 2024, 20:15 Uhr.