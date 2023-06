Karoline Herfurth und Emilia Schüle sind wunderschön. Und die beiden Gäste der heutigen Sendung von "Late Night Berlin" haben außerdem ziemlich etwas im Köpfchen. Worüber die Schauspielerinnen mit Klaas sprechen, erfährst du hier.

Wer schön sein will, muss leiden. Wir alle stecken im permanenten Optimierungswahn. Das kann ziemlich anstrengend sein - finden auch Karoline Herfurth und Emilia Schüle.

Die beiden deutschen Schauspielerinnen haben ihre Erfahrungen rund um das Thema Schönheit im Film "Wunderschön" verarbeitet. Mit Klaas sprechen sie heute Abend im Talk darüber und stehen dem Host Rede und Antwort.

Freue dich auch auf Nico Santos

Wie gewohnt gibt es bei "Late Night Berlin" nicht nur einen Talk, sondern auch einen Show Act. Zu Gast ist Nico Santos, der sich bei "The Voice of Germany" als Coach Talent um Talent sichert und selbst mit Songs wie "Rooftop" und "Like I Love You" erfolgreich ist.

Schalte heute Abend ein, wenn Klaas Heufer-Umlauf die Tore zum Studio in Berlin-Adlershof öffnet. Um 23:10 Uhr geht es auf ProSieben und auf Joyn los.

