Heißer Dreier bei "Match in Paradise": So siehst du Tracy, Miro und Marie auf Tuchfühlung

Sexy Flirts, wilde Nächte und prickelnde Dreiecksgeschichten: Bei der Reality-Dating-Show "Match in Paradise" geht es gleich von Anfang an zur Sache. Single Marie verbringt ihre ersten zwei Nächte in der "Love-Suite.

Das Wichtigste in Kürze In den ersten Folgen von "Match in Paradise" entbrennt ein hitziges Liebesdrama , als Marie und Barna die Nacht in der "Love-Suite" verbringen und das Trio Marie, Tracy und Miro für leidenschaftliche Momente sorgt.

Die Reality-Dating-Show "Match in Paradise" jetzt auf Joyn streamen.

"Match in Paradise": Alle Infos zur Show

Alle Kandidatinnen und Kandidaten auf einen Blick: Das sind die Singles.

Eine heiße Nacht bei "Match in Paradise": Marie und Barna zum Auftakt in "Love-Suite"

Die Reality-Dating-Show "Match in Paradise" hat gerade erst begonnen, schon brodelt es im Paradies und es geht heiß her. Wer hätte gedacht, dass Marie und Barna direkt am ersten Abend in der legendären "Love-Suite" landen würden? Ein heißer Kuss am Pool heizt die Stimmung an und führt die beiden ins Liebesnest – und das, obwohl Andrin eigentlich Maries Match ist. Doch was geschieht hinter verschlossenen Türen? Die Gerüchteküche brodelt und die anderen Singles packt die Neugier.

Was lief zwischen Marie und Barna?

Während Marie die Nacht als unschuldige "Trockenübungen" herunterspielt, behauptet Barna, dass viel mehr passiert ist. Mitbewohner Miro hat dazu eine klare Meinung:

Sexualität ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Miro

Für Barna scheint die Nacht besonders bedeutungsvoll zu sein, denn bereits am nächsten Tag flüstert er Marie ein flüchtiges "Ich liebe dich" ins Ohr.

Der Kampf um Marie: Andrin und Miro mischen mit

Doch das Liebeschaos um Marie nimmt erst richtig Fahrt auf. Andrin, Maries eigentliches Match, will seine Position nicht kampflos aufgeben und sucht ein klärendes Gespräch mit Barna, um sein Revier abzustecken.

Auch Model Miro zeigt Interesse an Marie – genauso wie an seinem aktuellen Match Tracy. "Sie eignet sich hervorragend zum Kuscheln", gesteht er nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht. Doch der Kampf um Maries Zuneigung ist noch lange nicht entschieden. Auch alle anderen männlichen Singles zeigen Interesse. Die Blondine scheint hoch im Kurs zu sein.

Heiße Dreiecksbeziehung: Marie, Tracy und Miro heizen ein

In Folge 4 steigt die nächste große Party in der griechischen Traumvilla. Und dabei fallen bei so manchen Singles die Hemmungen. Marie, Tracy und Miro heben ihre Dreiecksbeziehung auf ein neues Level: Marie und Tracy tauschen heiße Küsse aus, Miro mischt begeistert mit und genießt eine sexy Twerk-Show. Marie schwärmt:

Die perfekte Dreier-Konstellation. Marie

Miro kann sein Glück kaum fassen: "Das sind wirklich zwei Traumfrauen, die verwöhnen dich von A bis Z."

Für das Model steht fest: Er will "Macy". Welch Glück für das frische Trouple, dass die selbernannte Love-Suite-Besitzerin Marie nach dem gewonnenen Kuss-Spiel nicht nur Miro, sondern auch Tracy ins Liebesnest mitnehmen darf – mit genügend Platz für alle drei im Whirlpool.

Was Barna und Marie wohl während ihrer ersten Nacht unter der Bettdecke treiben? © Joyn Miro freut sich über diesen Anblick: Tracy und Marie knutschen auf der Party miteinander. © Joyn Tracy und Marie liefern Miro eine sexy Twerk-Einlage. © Joyn Barna knutscht Tracy, bevor diese sich in die "Love-Suite" mit Miro und Marie begibt. © Joyn Miro. Marie und Tracy im Whirlpool der privaten Suite von "Match in Paradise". © Joyn Und zur Nächsten: Barna möchte nun Florentina um den Finger wickeln. © Joyn

Drama und Eifersucht: Barna auf Abwegen?

Doch nicht alle Singles sind begeistert von der neuen Pärchen-Bildung. Barna, der noch die Nacht zuvor mit Marie verbracht hat, fühlt sich vernachlässigt und ausgeschlossen. "Fuck off", schimpft er. "Normalerweise bin ich in der Position. Das habe ich nicht so oft gefühlt in meinem Leben, egal wo, dass ich nicht im Mittelpunkt stehe. Das war schon ein scheiß Gefühl."

Doch Barna lässt sich nicht so leicht unterkriegen und schmiedet neue Pläne: "Wenn der Miro die Marie nimmt, dann habe ich mir gedacht, ich komme mit Tracy auch ganz gut klar". Und da ist ja auch noch Florentina, die ihm ordentlich den Kopf verdreht. Der Schweizer schreitet zur Tat und steckt Tracy heimlich die Zunge in den Hals, bevor diese mit Miro und Marie in die "Love-Suite" verschwindet.

Heißer Dreier in der "Love-Suite"

Das eigentliche Highlight in Folge 4 ist der Dreier in der "Love-Suite". Marie, Miro und Tracy lassen es krachen: Wildes Geknutsche, Fummeleien und Champagner, der von den Körpern geleckt wird – die Nacht ist voll von Leidenschaft.

Wie geht es weiter im Paradies?

Doch aufgepasst: Eifersucht und Drama sind vorprogrammiert. Wie wird es mit dem Dreiergespann weitergehen? Wird Barna sein Glück bei Tracy oder Florentina finden? Und was passiert, wenn Andrin weiter um Maries Herz kämpft?

Eins ist sicher: Die nächste Folge von "Match in Paradise" wird noch heißer und dramatischer!