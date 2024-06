15-Jährige tot am Rheinufer entdeckt - Eltern unter Verdacht

Am Rheinufer ist die Leiche einer Jugendlichen entdeckt worden. Nun richtet sich der Verdacht gegen die Eltern der 15-Jährigen.

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Rheinufer in Worms (Rheinland-Pfalz) richtet sich ein Tatverdacht nach Angaben der Polizei gegen die Eltern des 15-jährigen Opfers. Der 39-jährige Vater und die 34-jährige Mutter seien in Gewahrsam, teilte das Polizeipräsidium Mainz am Dienstag (18. Juni) mit. Eine Obduktion zur Klärung der Todesumstände sollte noch am Dienstag stattfinden.

Die Spurensicherung am Fundort der Leiche sowie Ermittlungen in den Wohnungen der Beteiligten und dem Fahrzeug des Vaters laufen. Das Fahrzeug wurde den Angaben zufolge in Pirmasens sichergestellt und nach Mainz transportiert. Eltern und Tochter sind der Polizei zufolge afghanische Staatsangehörige.

Die Jugendliche war am Montag kurz nach 18 Uhr tot gefunden worden, nachdem ihre Mutter sich am Vormittag bei der Polizeiinspektion Pirmasens gemeldet und den Verdacht der Tötung ihrer Tochter mitgeteilt hatte. Die Tat solle demnach am Samstagabend (15. Juni) am Rheinufer stattgefunden haben. Die Kriminalpolizei Mainz fand daraufhin während einer Suche die Leiche.