Abgefangener Angriff

Jemen feuert Raketen auf Israel ab

  • Veröffentlicht: 17.08.2025
  • 21:10 Uhr
  • dpa
Israel hat Ziele im Jemen beschossen – der Vergeltungsschlag auf den jüdischen Staat wurde abgefangen.
Israel hat Ziele im Jemen beschossen – der Vergeltungsschlag auf den jüdischen Staat wurde abgefangen.

Nachdem die israelische Marine Ziele im Jemen beschossen hat, folgt nun der Gegenschlag. Eine jemenitische Rakete wurde abgefangen.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine aus dem Jemen auf Israel abgefeuerte Rakete abgefangen. Zuvor hatte es in mehreren Regionen Israels Raketenalarm gegeben, erstmals seit fast drei Wochen auch wieder in der Küstenmetropole Tel Aviv. Im Stadtzentrum war ein dumpfer Knall zu hören.

Zuvor hatte die israelische Marine Ziele im Jemen beschossen. Der Raketenangriff geschah während eines Tages breiter Proteste in Israel, bei denen ein Ende des Gaza-Kriegs und eine Freilassung der Geiseln der islamistischen Hamas gefordert wurden.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 greifen Mitglieder der Huthi-Miliz im Jemen Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Israels Luftwaffe reagierte darauf bereits häufiger mit Luftangriffen auf Ziele der Miliz im Jemen. Sowohl die Huthi-Miliz als auch die Hamas im Gazastreifen sind Verbündete des Irans.

