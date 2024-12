17-Jähriger aus Saale-Orla-Kreis vermisst - Polizei bitte um Mithilfe

Im thüringischen Saale-Orla-Kreis wird seit mehreren Tagen ein 17-Jähriger vermisst. Der Teenager ist möglicherweise in Begleitung einer weiteren vermissten Jugendlichen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Anzeige

Schon seit mehreren Tagen wird der 17-jährige Sally Grunwald aus Göschitz, einer Gemeinde im thüringischen Saale-Orla-Kreis, vermisst. Nun hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Möglicherweise ist der Jugendliche gemeinsam mit einem anderen vermissten Teenager unterwegs: Auch nach der ebenfalls 17-jährigen Celina Neumann, ebenfalls wohnhaft in Göschitz, wird öffentlich gesucht. Sie wurde zuletzt am Freitagnachmittag (13. Dezember) in Schleiz gesehen, danach verliert sich ihre Spur.

Die Polizei beschreibt Sally Grunwald in einer Pressemitteilung als etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat schwarze kurze Haare und trug zuletzt eine grün-blaue Jacke sowie eine schwarze Cargohose und schwarze Winterstiefel.

Celina Neumann ist blond, zirka 1,70 Meter groß und schlank. Zuletzt trug sie eine grüne Arbeitsjacke und hatte einen schwarzen Rucksack der Marke Nike auf.

Anzeige

Anzeige

Suche nach Jugendlichen bislang erfolglos

Bislang läuft die Suche der Thüringer Polizei nach den beiden Jugendlichen erfolglos, nun hoffen die Beamt:innen auf Hinweise aus der Bevölkerung zu deren Aufenthaltsort. Melden kann man sich bei jeder Polizeidienststelle, zuständig ist die Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Saalfeld. Unter Angabe der Vorgangsnummer 0316892 werden Informationen entgegengenommen. Unter der Nummer 03663/431 0 erreichen Sie die Polizeiinspektion Saale-Orla.