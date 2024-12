Vermisste Mutter und Säugling aus Herten wieder aufgetaucht

Fieberhaft suchte die Polizei nach einem vier Monate alten Säugling und seiner Mutter. Jetzt sind beide wieder aufgetaucht.

Anzeige

Seit dem 20. November galt ein vier Monate altes Mädchen sowie seine 33-jährige Mutter als vermisst. Zunächst wurde nur das Kind per Öffentlichkeitsfahndung durch die Polizei gesucht, später lag der entsprechende Beschluss auch für die Mutter vor.

Am Mittwoch (4. Dezember) habe sich die Frau eigenständig bei den Behörden gemeldet, so die Polizei Recklinghausen in einer Pressemitteilung. Das Baby und die Frau seien wohlauf.

Die 33-Jährige hatte den Säugling nach einem Treffen mit dem Vater mitgenommen, habe jedoch weder das Sorgerecht noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht über das Mädchen.

Anzeige

Anzeige