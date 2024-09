177. Cannstatter Volksfest auf dem Wasen: Das sind die wichtigsten Infos

Im bayerischen München herrscht Wiesn-Stimmung - im baden-württembergischen Bad Cannstatt Wasen-Feeling.

In Baden-Württemberg beginnt am Freitag (27. September) das 177. Cannstatter Volksfest. Dann haben Feierlustige wieder die Möglichkeit, sich 17 Tage lang zu vergnügen. Zu Ende geht das Volksfest am Sonntag (13. Oktober).

Das Wichtigste zum Wasen im Überblick

Öffnungs- und Stoßzeiten

Am Freitag (27. September), also dem Eröffnungstag, hat das Volksfest von 15 Uhr bis 24 Uhr geöffnet. Traditionell findet an diesem Tag auch der Fassanstich statt. In den darauffolgenden Tagen können Besucher:innen von Montag bis Donnerstag zwischen 12 und 23 Uhr den Rummel besuchen.

Einzige Ausnahme ist Mittwoch (2. Oktober), also der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit. Hier hat das Fest bis 24 Uhr geöffnet. Am Donnerstag (3. Oktober) – also am Feiertag – öffnet der Wasen seine Pforten bereits um elf Uhr.

Am Wochenende hat das Volksfest dann länger geöffnet: Freitags von 12 bis 24 Uhr, samstags von 11 bis 24 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 23 Uhr. Besonders viele Gäste werden an den Wochenenden sowie am Brücken- und Feiertag erwartet.

Zudem rechnen die Betreiber, dass am Dienstag (1. Oktober) und Sonntag (6. Oktober) ebenfalls mehr Betrieb sein wird, da an diesen Tagen der VfB Stuttgart im Neckarpark spielt und somit viele Fans auf dem Wasen vorbeischauen könnten.

Attraktionen und Vergünstigungen

Freitag (27. September, 16 Uhr) : Bieranstich durch Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper

Sonntag (29. September, 11 Uhr) : Volksfestumzug

Montag (30. September, ab 12 Uhr): VVS-Tag (gegen Vorlage eines gültigen Tickets gewähren viele Schausteller:innen Vergünstigungen)

Dienstag (1. Oktober, ab 12 Uhr) : VfB-Wasentag . An diesem Tag erhalten Clubmitglieder oder Dauerkarteninhaber Rabatte auf dem Volksfest.

Mittwoch (2. und 9. Oktober): Familientag . Hier bieten die Schausteller:innen ihre verschiedenen Attraktionen zu ermäßigten Preisen an.

Donnerstag (2. Oktober, 13 Uhr, 14:30 Uhr und 16 Uhr) : Trachten-Modenschau

Dienstag (8. Oktober, 10:30 Uhr) : Ökumenischer Wasengottesdienst

Sonntag (13. Oktober, 21:30 Uhr): Musikfeuerwerk

Neben dem abwechslungsreichen Wasen-Programm und den herkömmlichen Attraktionen gibt es in diesem Jahr zwei neue Fahrgeschäfte sowie zwei neue Laufgeschäfte.

Neue Fahrgeschäfte

Die Achterbahn "Crazy Maus" mit drehenden Gondeln

Der "Booster": eine sich drehende Platte, die während der Fahrt immer höher und schräger wird.

Neue Laufgeschäfte

Der "Krumm- & Schiefbau": eine mehrstöckige Baustelle

"Heroes City XXL": ein Hindernis-Parcours

Tischreservierung

Um beim Besuch der Wasen nicht auf einen Tisch mit Sitzgelegenheit verzichten zu müssen, können diese bereits in den jeweiligen Festzelten reserviert werden. Allerdings unterscheiden sich die Mindestverzehr-Regeln von Zelt zu Zelt. Zudem sind am Wochenende bereits einige Zelte ausgebucht.

Eine Maß Bier wird in diesem Jahr zwischen 13,30 Euro im Göckelesmaier-Festzelt und 14,70 Euro bei Klauss und Klauss kosten.

Der Weg zum Wasen

Da nur eine beschränkte Anzahl an Parkplätzen im Bereich des Canstatter Wasens und des Neckar Parks verfügbar ist, empfiehlt die Stadt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) anzureisen. Direkt zur Haltestelle "Cannstatter Wasen" führt die Stadtbahnlinie U11. Wer bereit ist, circa 15 Minuten Fußmarsch in Kauf zu nehmen, kann als Alternative auch die Linien U1, U2, U13 und U16 bis zur Mercedesstraße nehmen.

Sicherheitskonzept

Da es in letzter Zeit häufiger zu Messerangriffen kam, unter anderem in Solingen, sind auch die Sicherheitsvorkehrungen bei Großveranstaltungen gestiegen. Daher müssen Wasen-Besucher:innen sich auf Einlasskontrollen (insbesondere von Taschen und Rucksäcken) beim Betreten des Festplatzes einstellen. Sperrige Gegenstände sind nicht erlaubt, so die Betreiber auf ihrer Internetseite.

Zudem werde es in diesem Jahr auf dem Festplatz Polizist:innen – ausgerüstet mit Maschinenpistolen – geben, habe der Leiter des Polizeireviers Bad Cannstatt, Jörg Schiebe, dem SWR bestätigt. Bisher wurden diese nur am Eingang positioniert.

Auch wir es wieder die sogenannte "Wasenboje" geben. Bei dem Pilotprojekt der Kommunalen Kriminalprävention finden Mädchen und Frauen Hilfe, wenn sie beispielsweise zu viel getrunken haben oder belästigt wurden.

Allerdings schützt das ganze Sicherheitskonzept nicht vor einer Ansteckung mit einer Krankheit. So kam es bereits im Frühjahr auf dem Frühlingsfest zu einer Übertragung mit dem Norovirus. Hundert Gäste klagte damals über Magen-Darm-Beschwerden.