Verstärkte Sicherheitskontrollen bei Lollapalooza in Berlin

Zum Auftakt des Musikfestivals Lollapalooza in Berlin feiern über 50.000 Gäste bei über 30 Grad Hitze. Vor dem Hintergrund der Solinger Messerattacke wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Erwartet werden in diesem Jahr mitunter Auftritte von Sänger Sam Smith, Rapper Cro oder Musiker Burna Boy.

Zehntausende Musikfans sind bei hochsommerlichen Temperaturen zum Musikfestival Lollapalooza in Berlin geströmt. Mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher erwarteten die Veranstalter zum Auftakt des zweitägigen Festivals auf dem Olympiagelände. Highlight des ersten Abends sollte der Auftritt von Sommerhit-Rapperin Shirin David ("Bauch Beine Po") werden.

Die Fans trotzten der Hitze und tanzten ab den Nachmittagsstunden ausgelassen vor den sieben Bühnen – zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren bei über 30 Grad mit Fächern ausgestattet. Auf Videoleinwänden wurden Tipps gegen die Hitze eingeblendet. Der Festivalstart verlief den Veranstaltern zufolge reibungslos.

Hohe Sicherheitsmaßnahmen nach Solingen

Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen hatten die Veranstalter angekündigt, in Abstimmung mit den Behörden die Sicherheitsmaßnahmen an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die Maßnahmen seien wie bei jeder Großveranstaltung hoch, betonten die Organisatoren. Die Einlasskontrollen schienen bis zum Abend ohne größere Verzögerungen vonstattenzugehen.



Mit Spannung werden auch die Konzerte vom britischen Sänger Sam Smith ("I'm Not The Only One"), von Rapper Cro ("Easy") und dem nigerianischen Afrobeat-Musiker Burna Boy ("City Boys") erwartet.

Seit 2018 findet das Lollapalooza auf dem Berliner Olympiagelände statt. Ins Leben gerufen wurde das US-Festival 1991 von Perry Farrell, Sänger der Band Jane's Addiction. 2015 feierte das Lollapalooza auf dem Tempelhofer Feld in Berlin Europa-Premiere.