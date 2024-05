19-Jährige tot in Kofferraum in Regensburg entdeckt: Verdächtiger festgenommen

Die Regensburger Kriminalpolizei nahm am Samstagabend (4. Mai) einen 55-Jährigen fest. Erst steht im Verdacht, eine 19-Jährige getötet zu haben. Die junge Frau wurde am Samstagmittag tot im Kofferraum eines Autos entdeckt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Eine 19-Jährige ist in Regensburg tot im Kofferraum eines Autos entdeckt worden.

Am Samstagabend (4. Mai) nahm die Regensburger Kriminalpolizei einen 55-Jährigen fest, der der Tat verdächtigt wird.

Alles deutet aktuell auf ein Gewaltverbrechen hin.

+++ Update, 5. Mai +++

Die Polizei einen 55-Jährigen festgenommen. Er stehe im Verdacht, die 19-Jährige getötet zu haben, teilte die Polizei am Sonntag (5. Mai) mit.

Der Mann wurde nach Polizeiangaben am Samstagabend festgenommen. Bei dem Wagen handelt es sich laut Polizei um das Auto der Eltern der 19-Jährigen.

Anzeige

Anzeige

Junge Frau tot in Baumarkt-Tiefgarage gefunden

Schockierender Fund in einer Tiefgarage eines Baumarkts in Regensburg: Passanten hatten der Polizei zunächst ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe gemeldet. Bei der Kontrolle des Wagens fanden Beamte die Leiche einer 19-Jährigen im Kofferraum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Identität der jungen Frau, die aus dem Landkreis Cham stammt, ist mittlerweile bestätigt worden. Sie war nicht als vermisst gemeldet worden. Das Auto, in dem sie gefunden wurde, war auf ihre Eltern zugelassen. Wie lange der Wagen in der Tiefgarage stand, ist noch unklar.

Im Video: Brech-Alarm auf Flug nach Frankfurt

Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei arbeitete bis in den Abend am Tatort. Am Sonntag sollen weitere Informationen zu dem Fall bekannt gegeben werden.

Derzeit sind die Umstände des Todes der 19-Jährigen noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, kann aber einen Suizid ausschließen. Die Auffindesituation und die ersten Erkenntnisse deuten auf ein Gewaltverbrechen hin.

Anzeige