20-jährige Cousine der britischen Prinzen Harry und William tot gefunden

Eine Cousine der Prinzen William und Harry wurde tot aufgefunden. In der Nähe der erst 20-jährigen Verstorbenen wurde am Fundort eine Schusswaffe festgestellt.

Die britischen Royals ereilt ein Schicksalsschlag: Rosie Roche, eine Cousine von Prinz William und Prinz Harry von der Seite ihrer Mutter Prinzessin Diana, wurde am 14. Juli tot in dem Haus ihrer Familie in Wiltshre, im Süden Englands, gefunden.

Laut Berichten der britischen Boulevardzeitung "The Sun", soll neben der 20-jährigen Rosie eine Schusswaffe gefunden worden sein. Nun ermitteln die britischen Behörden.

Was zum Tod der Cousine von Harry und William bekannt ist

Rosie, die Enkelin des Onkels der verstorbenen Prinzessin Diana, studierte vor ihrem Tod englische Literatur an der Durham Universität bei Newcastle. Vor ihrem Tod im Haus ihrer Eltern soll sich Rosie auf eine Reise mit Freuden vorbereitet haben. Doch vor der Abreise wurde die 20-Jährige leblos von ihrer Mutter und Schwester gefunden.

Erste Ermittlungen gehen bislang nicht von einem Verbrechen aus. Gerichtsmediziner Grant Davies gab gegenüber "The Sun" an, dass die Polizei habe "den Tod als nicht verdächtig eingestuft" habe. "Es liege keine Beteiligung Dritter vor", so Davies. Die britische Mordkommission Wiltshire und Swindon leitet eine Untersuchung ein, die auf den 25. Oktober vertagt wurde, so Berichte der britischen Zeitung weiter.

Seit dem Bekanntwerden des Todes der Cousine der beiden britischen Prinzen gab Rosies Familie noch kein offizielles Statement ab. Auch Harry und Meghan oder William und Kate äußerten sich bislang nicht zu dem Todesfall. Ebenso gab der Royal Palace bislang noch keine Stellungnahme zum Tod der jungen Frau ab.