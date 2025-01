24 Tote durch Feuer in L.A. und Habecks Attacke gegen Merz - Die wichtigsten News am Montag

Wettlauf mit der Zeit in Los Angeles: Feuerwehrleute versuchen, die heftigen Brände einzudämmen und in Deutschland nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

Anhaltende Gefahr durch Flammen-Inferno in L.A

Mit Hubschraubern und Flugzeugen konnten Feuerwehrleute am Wochenende die Brände in Los Angeles in Schach halten. Doch die Winde gewinnen wieder an Kraft - und damit droht neue Gefahr.

Habeck schießt gegen Merz

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat CDU-Chef Friedrich Merz für dessen Aussagen zum künftigen US-Präsidenten Donald Trump kritisiert.

"Biodeutsch" ist Unwort des Jahres 2024

Diskriminierend, gedankenlos, abwertend - so stuft eine Jury den Begriff "biodeutsch" ein, wenn er wörtlich verwendet wird. Sie hat ihn deshalb zum "Unwort des Jahres" 2024 gekürt.

Die wichtigsten Nachrichten am Montag

