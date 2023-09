Richterin schickt Masterson wegen Vergewaltigung lange ins Gefängnis

Der Schuldspruch wegen Vergewaltigung erging bereits im Mai. Jetzt weiß Schauspieler Masterson, dass er lange ins Gefängnis muss.

Das Wichtigste in Kürze In der vergangenen Woche wurde Danny Masterson bereits der Vergewaltigung schuldig gesprochen.

Jetzt ist das Strafmaß verkündet worden.

Der Schauspieler muss 30 Jahre ins Gefängnis.

Danny Masterson ist tief gefallen. Der 47-Jährige hatte mit der Comedyserie "Die wilden Siebziger" Erfolg, in der er von 1998 bis 2006 den stets Sonnenbrille tragenden Steven Hyde spielte. Jetzt muss der Schauspieler für lange Zeit hinter Gitter.

Eine Richterin hat jetzt eine 30-jährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung verhängt. Schuldig gesprochen worden war Masterson bereits Ende Mai in einem Strafprozess. Richterin Charlaine Olmedo setzte das Strafmaß am Donnerstag (7. September) in Los Angeles fest, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Schauspieler muss wegen Vergewaltigung 30 Jahre in Haft

Zwölf Geschworene hatten Masterson damals für schuldig befunden, zwei Frauen im Jahr 2003 vergewaltigt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. In einem dritten Fall von Vergewaltigungsvorwürfen einer weiteren Frau konnte sich die Jury aber nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen.

Alison Anderson, Anwältin zweier Opfer, sagte "BBC News", dass die Frauen "enorme Stärke und Tapferkeit gezeigt haben, indem sie sich den Strafverfolgungsbehörden öffneten."

Masterson wies Vorwürfe stets zurück

"Trotz anhaltender Belästigung, Behinderung und Einschüchterung haben diese mutigen Frauen heute dazu beigetragen, einen rücksichtslosen Sexualstraftäter zur Rechenschaft zu ziehen", fuhr sie fort.

Masterson hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und auf "nicht schuldig" plädiert. Alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen, beteuerte der Schauspieler im Verlauf des Prozesses.

Mastersons Frau weint bei Strafmaß-Verkündung

Der Verkündung des Strafmaßes habe Masterson schweigend beigewohnt, berichtete die "Los Angeles Times". Als die Richterin die zulässige Höchststrafe vortrug, sah man seine Frau Bijou Phillips, die ebenfalls im Gerichtssaal war, in Tränen ausbrechen.

Es war bereits das zweite Verfahren gegen den Schauspieler. Der erste Strafprozess war im November 2022 ergebnislos zu Ende gegangen. Die Geschworenen konnten sich damals in keinem der drei Fälle auf ein einstimmiges Urteil einigen. Die zuständige Richterin erklärte daraufhin ein sogenanntes Fehlverfahren ("Mistrial"). Die Anklage rollte den Fall in diesem Jahr neu auf.