Ein Vergleichsbild zeigt den ehemaligen Checkpoint Charlie der Alliierten in Berlin während des Kalten Krieges im Jahr 1961 und während der Wiedereröffnung einer Nachbildung des Wachhauses am 13. August 2000. Die Wiedereröffnung fand anlässlich des 39. Jahrestages des Baus der Berliner Mauer am 13. August 1961 statt. © REUTERS