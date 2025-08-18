Anzeige
"Schockiert und unbegreiflich"

Trauer um "Tatort"-Star: Torsten Michaelis gestorben

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 21:59 Uhr
  • dpa
Der Schauspieler und Synchronsprecher Torsten Michaelis ist tot
Der Schauspieler und Synchronsprecher Torsten Michaelis ist tot© IMAGO / Metodi Popow

Sehen konnte man ihn etwa in "Tatort"-Krimis, hören konnte man ihn als Synchronstimme mancher Hollywoodstars: Nun ist Torsten Michaelis gestorben.

Anzeige
Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Der Schauspieler und Synchronsprecher Torsten Michaelis ist tot. Er spielte unter anderem in "Tatort"-Krimis mit Maria Furtwängler mit und synchronisierte mehrere Hollywoodstars.

"Schockiert und unbegreiflich", hieß es auf der Webseite seines Managements. "Du bist nicht mehr bei uns. Du warst doch gerade noch so glücklich und wir hatten noch so viel vor. In Dankbarkeit und zutiefst traurig." Das Management bat, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Zuvor hatten mehrere Medien über seinen Tod berichtet.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Diesen Hollywoodstars lieh Michaelis seine Stimme

Der 1961 geborene Michaelis wurde an der Schauspielschule Ernst Busch ausgebildet. Im Laufe seiner Karriere spielte er viele Fernsehrollen, darunter Kriminaldirektor Bitomsky im "Tatort".

Als Synchronsprecher lieh er unter anderem Benicio Del Toro, Jeremy Irons, Martin Lawrence und Wesley Snipes seine Stimme, wie aus einer Auflistung der Agentur Stimmgerecht hervorgeht.

Mehr News
Wolodymyr Selenskyj
News

LIVE im Newsticker: Selenskyj bei Trump – Ukrainischer Präsident pocht auf US-Sicherheitsgarantien

  • 18.08.2025
  • 22:24 Uhr
Hamas-Kämpfer
News

Hamas reagiert "positiv": 60-tägige Waffenruhe im Gaza-Krieg ganz nah?

  • 18.08.2025
  • 19:18 Uhr
Krankenkassen
Artikel

Rechnungshof warnt: Müssen Krankenversicherte tiefer in die Tasche greifen?

  • 18.08.2025
  • 17:30 Uhr
Außenminister Wadephul besucht Japan und Indonesien
News

Sollen deutsche Soldaten in die Ukraine? Wadephul: "Muss verhandelt werden"

  • 18.08.2025
  • 16:51 Uhr
US-Präsident Trump
News

Wegen angeblichen Wahlbetrugs: Trump will Briefwahl abschaffen

  • 18.08.2025
  • 16:36 Uhr
Varta Batterien
News

Chinas Batterie-Revolution: Lithium-Metall-Batterie mit doppelter Energie-Dichte vorgestellt

  • 18.08.2025
  • 16:29 Uhr
Russlands Präsident Wladimir Putin in seiner Regierungsmaschine bei dem Treffen mit Donald Trump in Alaska.
News

Putin musste mit einer Menge Bargeld zum Alaska-Gipfel reisen

  • 18.08.2025
  • 16:05 Uhr
Bakterium-Gefahr beim Duschen: Die Firma Kneipp ruft ihr ihre Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück.
News

Bakterium-Gefahr: Kneipp ruft Duschgel zurück

  • 18.08.2025
  • 15:24 Uhr
Marius Borg Høiby
News

Marius Borg Høiby: Vorwurf der Vergewaltigung - Anklage gegen Mette-Marits Sohn erhoben

  • 18.08.2025
  • 14:53 Uhr
Donbass-Arena
News

Russland fordert Aufgabe des Donbass - Das wären die Folgen für die Ukraine

  • 18.08.2025
  • 14:30 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 15:55
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 15:55

  • 10:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 17:45

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 16:00

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12