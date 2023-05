35-Jähriger in Kölner Stadtpark erschossen

27.05.2023, Nordrhein-Westfalen, Köln-Mülheim: Polizei steht an einem abgesperrten Bereich. Bei einer Schießerei ist ein Mann tödlich verletzt worden, eine Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. An der Auseinandersetzung seien mehrere Personen beteiligt gewesen.

