40-jährige Frau in Grafenrheinfeld vermisst

In Grafenrheinfeld im bayrischen Landkreis Schweinfurt wird Ursula Duda vermisst. Die Polizei bittet die Bevökerung im Mithilfe.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Wo ist Ursula Duda?

Von der 40-jährigen Frau fehlt seit dem 20. Juni jede Spur.

Zuletzt gesehen wurde sie in Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt.

Ein Vermisstenfall hält die Menschen im bayrischen Landkreis Schweinfurt in Atem. Seit Freitag (20. Juni) ist Ursula Duda verschwunden. Ihre Spur verliert sich in Grafenrheinfeld, wo die 40-Jährige wohnt. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau.

Anzeige

Anzeige

40-jährige Frau aus Grafenrheinfeld wird vermisst

Laut dem Polizeipräsidium Unterfranken verließ Duda am 20. Juni gegen 10.30 Uhr ihre Wohnung im Schwester-Linolda-Weg. Seitdem gilt sie als vermisst. Es sei möglich, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, heißt es.

Bei der Suche konnten die Beamt:innen das Auto der Vermissten ausfindig machen. Es befand sich in Grafenrheinfeld auf einem Parkplatz in der Nähe des Kernkraftwerks. Einen Hinweis auf den Verbleib von Duda fand die Polizei nicht. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Anzeige

Anzeige

Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster Ursula Duda

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 172 cm groß und hat eine kräftige Statur

Die Frau wiegt etwa 75 kg

Ursula Duda trägt braunes, schulterlanges Haar

Sie spricht Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Die Suche nach der Vermissten läuft. Wie "Mainpost" berichtete, kam in der Nacht von Sonntag auf Montag auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Hinweise zum Verbleib von Duda nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 2020 entgegen. Ein anderer Vermisstenfall im Norden Bayerns endete im vergangenen Jahr glimpflich.