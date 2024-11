Jeden Tag werden hunderte Frauen in Deutschland Opfer von Gewalt, fast täglich endet ein Fall tödlich. Bundesfrauenministerin Lisa Paus fordert ein starkes Gewalthilfegesetz.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze 2023 wurden 938 Frauen und Mädchen Opfer von versuchten oder vollendeten Femiziden in Deutschland.

Ministerin Lisa Paus drängt auf ein Gewalthilfegesetz für besseren Schutz und Beratung von Betroffenen.

Der "Orange Day" setzt heute mit orange beleuchteten Gebäuden ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Gewalt gegen Frauen bleibt in Deutschland ein ernstes Problem. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen wies Bundesfrauenministerin Lisa Paus auf alarmierende Zahlen hin: "Fast jeden Tag gibt es einen Femizid. Jeden Tag werden rund 400 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. In vielen Städten sind heute Kundgebungen und Aktionen geplant, um die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren.

Forderung nach einem Gewalthilfegesetz

Paus sieht dringenden Handlungsbedarf und plädiert für ein starkes Gewalthilfegesetz, das allen Betroffenen von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt Schutz und Beratung garantiert. "Es braucht eine Trendumkehr", erklärte die Grünen-Politikerin. Das Gesetz sei in enger Zusammenarbeit mit Ministerien, Ländern und Verbänden erarbeitet worden. Um es im Bundestag zu verabschieden, fordert sie eine parteiübergreifende Unterstützung: "Der Schutz von Frauen darf nicht abhängig sein von parteipolitischem Kalkül."

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Steigende Zahlen von Gewalttaten

Laut aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts, die kürzlich von Paus und Innenministerin Nancy Faeser vorgestellt wurden, steigt die Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Im Jahr 2023 wurden 938 Mädchen und Frauen Opfer von versuchten oder vollendeten Femiziden, 360 von ihnen verloren ihr Leben. Christa Stolle von der Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes betonte in einer Mitteilung, dass viele dieser Verbrechen vermeidbar gewesen wären, wenn Betroffene besser geschützt worden wären. Sie kritisierte, dass Behörden und Justiz die Gefahren, insbesondere bei Trennungen, häufig unterschätzen.

Im Video: Erschreckende BKA-Statistik: Gewalt gegen Frauen in Deutschland steigt

Aktionen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen findet im Rahmen der UN-Kampagne "Orange the World" statt, die seit 1991 jährlich auf das Thema aufmerksam macht. Die Aktion läuft 16 Tage lang und beginnt heute mit dem "Orange Day". In vielen Städten erstrahlen Gebäude in orangefarbenem Licht, um ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu setzen.

Anzeige

Anzeige