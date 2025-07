Abflug ins All: Astronauten starten Richtung ISS - Raketenstart hier im Livestream ansehen

Der Countdown läuft: Mit einem SpaceX-Raumschiff starten vier Astronauten von Cape Canaveral in Florida aus in Richtung ISS. Sehen Sie den Raketenstart hier im kostenlosen Joyn-Livestream.

Das Ziel ist die Internationale Raumstation: Am Donnerstagnachmittag (31. Juli) deutscher Zeit hebt eine internationale SpacX-Crew in Richtung ISS ab. An Bord der Rakete befinden sich die beiden US-Amerikaner und NASA-Astronaut:innen Zena Cardman und Mike Fincke, der Japaner Kimiya Yui von der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA sowie der russische Kosmonaut Oleg Platonov.

Im Vorfeld des Raketenstarts zeigt die NASA die letzten Vorbereitungen - und stimmt mit aktuellen Bildern auf die Mission ein. Die Astronauten haben bereits Platz genommen - sie sind bereit für ihre Reise ins All.

