Trauer um berühmten Theater-Regisseur: Robert Wilson ist tot

Der vielfach ausgezeichnete Robert Wilson galt als einer der bedeutendsten Regisseure der Theaterwelt.

Robert Wilson inszenierte über Jahrzehnte Theaterstücke und Opern auf den wichtigsten Bühnen der Welt. Jetzt ist der bekannte US-Regisseur nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben, heißt es auf der Webseite der Stiftung "Robert Wilson Arts Foundation".

Wilson verstarb in der Nacht zum Donnerstag (31. Juli) in seinem Haus in Water Mill im US-Bundesstaat New York, wie Stiftungspräsident Chris Green bestätigte.

Der aus Waco in Texas stammende Wilson prägte das moderne Theater wie kaum ein anderer und gehörte zu den prägenden Bühnenvisionären der vergangenen Jahrzehnte. Er war bekannt für magische Bilderwelten und ungewöhnliche Inszenierungen. Sie waren streng durchchoreografiert, oft minimalistisch, enthielten aber beeindruckende Lichteffekte.

Wilson wirkte viel in Europa und Deutschland

Der US-Amerikaner inszenierte viel an europäischen Bühnen - in Deutschland unter anderem in Hamburg und Berlin. In Europa verstehe man ihn und seine Kunst einfach besser als in seiner US-amerikanischen Heimat, hatte der Avantgarde-Regisseur gesagt.

Wilson arbeitete mit bekannten Dramatikern, Dichtern, Musikern und Schauspielern wie Heiner Müller, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Tom Waits, Herbert Grönemeyer und Marina Abramović zusammen.

Oper "Einstein on the Beach" machte Wilson weltbekannt

Weltbekannt machte ihn 1976 die Uraufführung der Oper "Einstein on the Beach". Später inszenierte er unter anderem Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" und Samuel Becketts "Endspiel" im Berliner Ensemble. Für seine Werke wurde Wilson vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz.

"Seine Arbeiten für die Bühne, auf Papier, seine Skulpturen und Videoporträts sowie das Watermill Center werden als künstlerisches Erbe von Robert Wilson bestehen bleiben", heißt es in der Mitteilung seines Managements. Auch der Tod der früheren Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier rief große Trauer hervor.