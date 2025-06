Air-India-Flugzeug in Ahmedabad abgestürzt - über 200 Passagiere an Bord

Kurz nach dem Abflug stürzt eine Maschine in Indien ab. An Bord waren Medienberichten zufolge mehr als 240 Menschen. Das Flugzeug sollte nach London fliegen. Was bisher bekannt ist.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein Flugzeug der Air India ist kurz nach dem Start in Ahmedabad abgestürzt – über 240 Menschen sollen an Bord gewesen sein.

Offiziell ist von "einem tragischen Unfall" die Rede, die genaue Ursache bleibt vorerst unklar.

Erste Daten und kursierende Bilder deuten auf ein dramatisches Szenario hin.

In Indien ist ein Passagierflugzeug der Air India kurz nach dem Abflug abgestürzt. Das bestätigte das Ministerium für zivile Luftfahrt. Medienberichten zufolge waren mehr als 240 Menschen an Bord. Offizielle Angaben über Verletzte und Todesopfer gibt es bislang nicht, die Rede ist von "einem tragischen Unfall". Laut der Fluggesellschaft Air India werden Verletzte in Krankenhäuser gebracht.

Die Fluggesellschaft teilte zunächst mit, der Flug AI171 von Ahmedabad nach London-Gatwick sei in einen "Zwischenfall" verwickelt. Nach Daten des Flugzeugtrackers "Flightradar24" war für den Flug die elf Jahre alte Maschine mit der Kennzeichnung VT-ANB eingeplant. Diese sollte um 13:10 Uhr in der Millionenstadt Ahmedabad im Westen Indiens starten und um 18:25 Uhr (jeweils Ortszeit) am Flughafen Gatwick landen.

Auf X kursieren bereits erste Aufnahmen, die den Flugzeugabsturz zeigen sollen:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Flugzeug mit 475 Fuß pro Minute gefallen

Erste Daten des sogenannten ADS-B-Systems, das im Sekundentakt Daten zu Position, Geschwindigkeit und Flughöhe liefert, zeigen laut "Flightradar24", dass das Flugzeug bis auf 625 Fuß gestiegen war - danach sei es mit einer Geschwindigkeit von 475 Fuß pro Minute gefallen.

In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos und Bilder, die die Unfallstelle zeigen sollen. Verifiziert sind die Aufnahmen, die teils verheerende Eindrücke von der Absturzstelle vermitteln würden, nicht.

Die Ursache für den Absturz war am Donnerstagvormittag (12. Juni) völlig unklar. Die Nachrichtenagentur PA zitierte Natarajan Chandrasekaran von Air India, der von einem "tragischen Unfall" sprach. Das Hauptaugenmerk liege auf der Unterstützung aller betroffenen Menschen und Familien.

Anzeige

Anzeige