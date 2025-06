"Akzeptabler Vorschlag": USA und Iran nähern sich in Atom-Streit an

Die im Iran produzierte Menge an beinahe waffentauglichem Uran hat laut der Internationalen Atomenergiebehörde stark zugenommen. Die USA machen dem Iran nun einen Vorschlag. Wie reagiert Teheran?

In den Gesprächen über das iranische Atomprogramm hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff der Führung in Teheran laut Medienberichten einen Vorschlag für ein Abkommen unterbreitet. Es handele sich um "einen detaillierten und akzeptablen Vorschlag", zitierten die US-Nachrichtenseite "Axios" und andere Medien die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump Karoline Leavitt. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi teilte mit, sein Amtskollege im Oman habe ihm "Elemente eines US-Deals" vorgelegt. Man werde darauf "angemessen" und entsprechend den "nationalen Interessen" des Irans reagieren, schrieb Araghtschi auf X.

Iran hat fast genügend Uran für Atomwaffen

Zuvor hatte die in Wien sitzende Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in einem Bericht erklärt, die produzierte Menge an beinahe waffentauglichem Uran im Iran habe binnen kurzer Zeit um fast 50 Prozent zugenommen. Demnach verfügt die Islamische Republik nun bereits über fast 409 Kilogramm an Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent. Etwa 42 Kilogramm würden für eine Atomwaffe ausreichen, falls dieses Uran nur noch ein wenig höher auf 90 Prozent angereichert würde, heißt es in diplomatischen Kreisen.

Der Iran wies den Bericht als politisch motiviert zurück. In Israel wird befürchtet, dass die Führung in Teheran den Bau einer für den jüdischen Staat existenzgefährdenden Atombombe anstrebt. Es gibt Spekulationen, dass Israel möglicherweise einen Angriff auf Atomanlagen im Iran vorbereitet.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna wirft das iranische Außenministerium Israel vor, der IAEA gefälschte Dokumente geschickt zu haben, die Grundlage des Berichts seien. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte die internationale Gemeinschaft nach Vorlage des Berichts zu raschem Handeln auf. Es liege in Irans bestem Interesse, den US-Vorschlag anzunehmen, wurde Trumps Sprecherin von Medien zitiert.