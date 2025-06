Brennender Lkw auf A2 bei Magdeburg - Autobahn nach Unfall stundenlang gesperrt

Rauch statt Rushhour: Ein brennender Lkw legt nach einem Unfall die Autobahn zwischen Magdeburg und Hannover stundenlang lahm. Inzwischen rollt der Verkehr wieder, allerdings nur eingeschränkt.

Ein brennender Lkw bei Magdeburg hat auf der A2 Richtung Hannover für Verkehrschaos gesorgt. Der 43 Jahre alte Fahrer hörte in den frühen Morgenstunden am Montag (2. Juni) einen lauten Knall und verlor die Kontrolle über sein Gefährt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der mit Holzpaletten beladene 40-Tonner geriet demnach ins Schleudern und fuhr in die rechte Leitplanke.

Laut Polizei wurde der Tank beschädigt, wodurch sich schnell ein Brand entwickelte. Der Fahrer konnte den Lkw zum Stehen bringen, bevor das Feuer auf das Führerhaus übergriff. Der Lastwagen stand vollständig in Flammen, der Fahrer und sein 47-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Bergungsarbeiten dauerten aber zunächst noch an.

Die Autobahn war dreieinhalb Stunden zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Rothensee und Magdeburg-Zentrum gesperrt. Am Vormittag waren der linke und der mittlere Fahrstreifen wieder frei. Wann alle Spuren wieder frei sind, war zunächst nicht klar.

