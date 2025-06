Alarmstufe Rot: Auswärtiges Amt warnt vor Italien-Urlaub - alle Infos hier im Video

Eine Hitzewelle mit bis zu 45 Grad breitet sich in Italien aus. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für das beliebte Urlaubsland aktualisiert.

Italien erlebt derzeit eine extreme Hitzewelle – betroffen sind vor allem der Süden und die Mitte des Landes. Das Auswärtige Amt warnt daher Urlauber:innen vor Temperaturen von bis zu 45 Grad. Reisende sollten jetzt besonders vorsichtig sein: Die italienische Umweltbehörde ISPRA hat bereits die mittlere Dürrewarnstufe ausgerufen – für Sizilien gilt sogar die höchste Alarmstufe.

Alles, was Sie zu der Hitzewelle in Italien wissen müssen, erfahren Sie im folgenden Video:

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit empfiehlt, bei derartigen Hitzeschüben körperliche Aktivitäten möglichst in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden zu verlegen. Auch sollte man regelmäßig trinken, am besten Wasser, und auf schwere Mahlzeiten verzichten. In Innenräumen sollen abgedunkelte Fenster und Ventilatoren helfen, die Temperaturen möglichst niedrig zu halten. Besondere Vorsicht gilt für Risikogruppen wie ältere Menschen, Kinder oder chronisch Kranke. Auch Medikamente sollten auf ihre Verträglichkeit bei Hitze überprüft werden. Außerdem: Wer draußen unterwegs ist, sollte keinesfalls auf Sonnenschutz verzichten.

