Aldi nutzt eigene Parkplätze: Discounter eröffnet Billig-Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmärkte können ganz schön ins Geld gehen. Vor allem, wenn man sich mit der ganzen Familie auf das Fest der Feste einstimmen möchte. Der Discounter Aldi nutzt jetzt in vier Städten seine Parkplätze für Billig-Weihnachtsmärkte - und tut damit Gutes.

Weihnachtsmärkte müssen nicht immer auf romantischen Plätzen vor Kirchen stehen - Stimmung kann auch auf Parkplätzen vor Aldi-Märkten entstehen. In Köln, München, Stuttgart und Frankfurt gibt es dieses Jahr Stände mit Glühwein, Kinderkarussell und Weihnachtssingen. Das Besondere daran: Einen Besuch auf diesen Märkten sollte sich jede:r leisten können.

Weihnachtsstimmung auf Parkplätzen

In einer Mitteilung von Aldi Süd wird eine ganz besondere Ankündigung gemacht: Es soll für alle eine "bezahlbare Weihnachtszeit" geben - durch Weihnachtsmärkte in Köln, München, Stuttgart und Frankfurt. Nicht irgendwo in den Städten, sondern auf den Parkplätzen der Discounter.

Im Vordergrund stehen dabei nicht nur Weihnachtsmärkte, die sich alle leisten können sollen. Die Glühweinpreise auf generellen Weihnachtsmärkten sind in den letzten Jahren auf bis zu 6 Euro angestiegen. Aldi Süd wolle ein Zeichen setzen und bietet auch in diesem Jahr wieder Glühwein für nur 1 Euro an. Alle Speisen und Getränke sollen mit den Aldi Eigenmarken wie Gut Bio, Nur Nur Natur, Milsani, oder Gourmet Finest Cuisine zubereitet werden.

Gutes tun mit Aldi-Weihnachtsmärkten

Was wäre ein Weihnachtsmarkt, wenn man nicht auch Gutes damit machen könnte? Das hat sich offenbar der Discounter auch gedacht. Deshalb gehen alle Einnahmen der Aldi-Weihnachtsmärkte an die Off Road Kids Stiftung. Mit dieser Spende wolle Aldi Kindern und Jugendlichen ohne Zuhause eine Perspektive zu geben.

Hier finden die Aldi-Weihnachtsmärkte statt